ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত লেবাননত ৫ জনৰ মৃত্যু

ডিজিটেল ডেস্কঃ আমেৰিকা,ইজৰাইল,ইৰানৰ মাজত চলি থকা সামৰিক সংঘাতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে। ইৰানৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে চলোৱা বিমান আক্ৰমণৰ আজি সপ্তমটো দিন। আজিও অব্যাহত আছে যুদ্ধৰ বিভিষিকা ৷ তথ্য মতে,২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সামৰিক অভিযানৰ পাছতে ইৰানত বৰ্তমানলৈকে কমেও ১২৩০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
উল্লেখ্য যে- ক্ৰমাত এই যুদ্ধই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইৰানৰ সংবাদ সংস্থা ফাৰ্ছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ৰাজধানী টেহৰাণৰ দক্ষিণ-পশ্চিমে অৱস্থিত পাৰাণ্ড চহৰৰ দুখন বিদ্যালয়ত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে। ইপিনে লেবাননৰ দক্ষিণ উপকূলীয় চহৰ ছিডনত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন ৭ জন আহত হয় ৷ এই তথ্য সদৰী কৰিছে লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ৷
এই ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীয়ে কোনো তাৎক্ষণিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়ালৈকে ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহৰ মাজত হোৱা পুনৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত লেবাননত ১২৩ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ৬৮৩ জন আহত হৈছে । ইয়াৰে কিমানজন সাধাৰণ নাগৰিক আছিল, সেয়া অৱশ্যে স্পষ্ট হোৱা নাই ।