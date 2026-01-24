আমেৰিকাক ৰোধিবলৈ সাজু হৈ আছে ইৰাণ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ সামৰিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে ইৰাণে আমেৰিকাক কঠোৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। ইৰাণৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে, ইৰাণৰ ওপৰত যিকোনো আক্ৰমণ, সেয়া সীমিত হওক বা ব্যাপক হওক, পূৰ্ণাংগ যুদ্ধ হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ কঠোৰ সঁহাৰি দিয়া হ’ব।
আগন্তুক দিনত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণকাৰী গোট আৰু অন্যান্য সামৰিক সম্পদ মধ্যপ্ৰাচ্যত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ সময়তে এই বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত ইৰাণৰ এজন বিষয়াই আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত কয় যে, ইৰাণে এই সামৰিক বিল্ডআপক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। তেওঁ কয় যে, প্ৰস্তুতিৰ উদ্দেশ্য প্ৰকৃত সংঘাতৰ সৃষ্টি নহয়, কিন্তু দেশখনৰ সেনাবাহিনী এতিয়াও যিকোনো সম্ভাৱ্য পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সতৰ্ক হৈ আছে।
ৰয়টাৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইৰাণৰ বিষয়াগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ যিকোনো আক্ৰমণ, সেয়া সীমিত হওক, অস্ত্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা হওক বা অন্যান্যই হওক, ইৰাণে ইয়াক নিজৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্ণাংগ যুদ্ধ বুলি গণ্য কৰিব। তেওঁ লগতে কয় যে এনে পৰিস্থিতিত ইৰাণে সম্ভৱপৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী সঁহাৰিৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব, যাতে ভৱিষ্যতে ইৰাণক কোনেও আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস নকৰে।
ইৰাণৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমেৰিকাৰ সামৰিক হেঁচা আৰু ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱা দেশ এখনৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ বাহিৰে আন উপায় নাই। ইয়াৰ পূৰ্বেও আমেৰিকাই মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনাৰ সময়ত সামৰিক উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰিছিল ।