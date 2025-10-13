পেৰিছ অলিম্পিকত পদক বিজয়ীসকলক ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনৰ সম্বৰ্ধনা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনে সোমবাৰে নতুন দিল্লীৰ তাজ মান সিং হোটেলত ২০২৪ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ পদক বিজয়ীসকলক সন্মান জনোৱাৰ বাবে এক বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে।
এই অনুষ্ঠানত আই অ’ এৰ সভাপতি ড০ পি টি উষা, যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ড০ মানসুখ মাণ্ডবিয়া, চৰকাৰী জ্যেষ্ঠ বিষয়া, পৃষ্ঠপোষক, আৰু ক্ৰীড়া ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় যিসকলে গেমছত নিজৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল।
ভাৰতে পেৰিছ ২০২৪ অভিযান ছটা পদক লাভ কৰিছিল। ইয়াৰে এটা ৰূপ আৰু ৫টা ব্ৰঞ্জ। পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ’ত ৰূপৰ পদক লাভ কৰি নীৰজ চোপ্ৰাই বিশ্ব মঞ্চত নিজৰ আধিপত্য পুনৰ দৃঢ় কৰি টকিঅ’ৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰে। শ্বুটাৰ মনু ভাকেৰে দুটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে, এটা মহিলাৰ ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ইভেণ্টত আৰু আনটো মিক্সড টিম শাখাত সৰবজোত সিঙৰ সৈতে।
স্বপ্নিল কুছালে পুৰুষৰ ৫০ মিটাৰ ৰাইফল ৩ পজিচন ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ বিপৰীতে যুৱ মল্লযুঁজাৰু অমন ছেহৰাৱাটে পুৰুষৰ ফ্ৰীষ্টাইল ৫৭ কেজিত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতৰ অন্যতম কনিষ্ঠ অলিম্পিক পদক বিজয়ী হিচাপে পৰিগণিত হয়।
আজিৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আই অ’ এয়ে ভাৰতৰ সফলতাত তেওঁলোকৰ অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে সকলো পদক বিজয়ী আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষকক নগদ ধনৰ বঁটা প্ৰদান কৰে। নীৰজ চোপ্ৰাই ৭৫ লাখ , মনু ভাকেৰে ৫০ লাখ আৰু ৩৭.৫ লাখ , সৰবজোৎ সিঙে ৩৭.৫ লাখ টকা, স্বপ্নিল কুছালে ৫০ লাখ টকা, অমান ছেহৰাৱাটে ৫০ লাখ টকা, আৰু ভাৰতীয় পুৰুষৰ হকী দলে ১০ লাখ টকা (মেইন স্কোয়াড) আৰু ৫৫ টকা লাভ কৰে।
তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষকসকলক — ড°ক্লাউছ ইৰিখ বাৰ্টনেইটজ, জছপাল ৰানা, অভিষেক ৰানা, দীপালি দেশপাণ্ডে, আলী শ্বাবানভ, আৰু ক্ৰেগ ফুলটনকে ধৰি — ভাৰতৰ চেম্পিয়নসকলক প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেও সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়।