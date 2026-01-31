প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ ৰাজ্যিক অধিবেশনলৈ নিমন্ত্ৰণ

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাটঃ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক ৰাজ্যিক অধিবেশনলৈ৷ জুৱিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় আদৰণী কমিটী আৰু প্ৰচাৰ উপ কমিটীৰ সদস্যসকল।
আদৰণী কমিটী আৰু প্ৰচাৰ উপ কমিটীৰ সদস্যসকলে জুবিনক্ষেত্ৰত ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে শৰাই তামোল-পাণ লৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক নিমন্ত্ৰণ জনালে জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰাজ্যিক বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনিলৈ৷
কায়িকভাৱ জুৱিন গাৰ্গ নাই যদিও তেওঁৰ আত্মাই অধিবেশনস্থলীত প্ৰবেশ কৰি জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ ধন্য কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যোৱা আদৰণী কমিতিৰ বিষয়ববীয়া তথা সদস্যসকলে৷