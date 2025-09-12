অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশ্ব স্বাস্থ্য আৰু বহনক্ষমতা বিষয়ক আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : বিশ্ব স্বাস্থ্য আৰু বহনক্ষমতাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহক মোকাবিলা কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বৃহৎ আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন আয়োজন কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পানীখাইতিস্থিত চৌহদত ২৭ অক্টোবৰৰ পৰা ২৯ অক্টোবৰ, ২০২৫ লৈ “বিশ্ব স্বাস্থ্য আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন আৰু নীতি” শীৰ্ষক এই সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হ’ব।
উল্লেখযোগ্য যে, সন্মিলনখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিভিন্ন দেশৰ বিজ্ঞানী, গৱেষক, শিক্ষাবিদ, নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু উদ্যোগীসকলক একেলগে এক মঞ্চত গোট খুৱাই আন্তঃশাখা আলোচনাৰ জৰিয়তে গ্লোবেল হেল্থ আৰু ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পথৰ সন্ধান কৰা। বিজ্ঞান অনুষদৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই তিনিদিনীয়া সন্মিলনত মূল ভাষণ, আমন্ত্ৰিত আলোচনা, মৌখিক আৰু পোষ্টাৰ উপস্থাপন আৰু উদ্যোগ-শিক্ষা জগতৰ মাজত এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব।
সন্মিলনৰ মূল বিষয়সমূহৰ ভিতৰত কৃষি-জৈৱপ্ৰযুক্তি (agri-biotechnology), কাৰ্যক্ষম খাদ্য (functional foods), জৈৱিক বিজ্ঞানত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI in biological sciences), মাইক্ৰ'বায়'ম গৱেষণা (microbiome research), থলুৱা জ্ঞান প্ৰণালী (indigenous knowledge systems), স্মাৰ্ট স্বাস্থ্য প্ৰযুক্তি (smart health technologies) আৰু বহনক্ষম জনস্বাস্থ্য সমাধান (sustainable public health solutions) আদি উল্লেখযোগ্য। আয়োজক সমিতিয়ে জনোৱা অনুসৰি, বিমূৰ্ত লেখা জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ল ২০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫।
লেখকসকলক তেওঁলোকৰ বিমূৰ্ত লেখা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি ২৭ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫-ৰ ভিতৰত জাননী দিয়া হ’ব। সম্পূৰ্ণ গৱেষণা পত্ৰ জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হ’ল ১৫ নৱেম্বৰ, ২০২৫।
আনহাতে সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা সকলে ১০ অক্টোবৰ, ২০২৫-ৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। অধিক তথ্যৰ বাবে, আগ্ৰহী ব্যক্তিসকলে internationalconferencefos@gmail.com বা ৯৭০৭৭৬৬১১৯ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।