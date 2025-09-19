ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল বেক নকৰাৰ বাবেই ছাত্ৰক অপহৰণ মহিলাৰ...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

কি কি যে আজৱ ঘটনা ঘটিবলৈ লৈছে এই পৃথিৱীত, সেয়া ভাৱিলে কেতিয়াবা হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈ পৰে। ডিজিটেলৰ এই যুগত সংঘটিত হোৱা কিছুমান কাৰ্যকলাপে সচাকৈয়ে আচৰিত কৰি তোলে সকলোকে।  হাৰিয়ানাৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ কি কি যে আজৱ ঘটনা ঘটিবলৈ লৈছে এই পৃথিৱীত, সেয়া ভাৱিলে কেতিয়াবা হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈ পৰে। ডিজিটেলৰ এই যুগত সংঘটিত হোৱা কিছুমান কাৰ্যকলাপে সচাকৈয়ে আচৰিত কৰি তোলে সকলোকে। হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদত এজন ইঞ্জিনীয়াৰিং ছাত্ৰক ইনষ্টাগ্ৰামত এগৰাকী মহিলাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগত অপহৰণ আৰু মাৰপিট কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।

আৰক্ষীৰ মতে, দাবুৱা কলনীৰ বাসিন্দা মনোজ কুমাৰৰ পুত্ৰ ধ্ৰুৱ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে তিনিজন অভিযুক্ত— হৰ্ষ ভদানা, লাকী আৰু আছমাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ধ্ৰুৱ, এজন প্ৰথম বৰ্ষৰ বি.টেক ছাত্ৰ, জুলাই মাহত ইনষ্টাগ্ৰামত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা বন্ধুত্বৰ অনুৰোধ পাইছিল। তেওঁ এই অনুৰোধ গ্ৰহণ নকৰাত মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক গালি-গালাজ কৰিছিল।

পৰৱৰ্তী দিনত নীলম চৌকৰ পৰা কলেজৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ সময়ত তিনিজন অভিযুক্তই ধ্ৰুৱক অপহৰণ কৰে। অভিযোগ অনুসৰি, হৰ্ষ আৰু লাকীয়ে ধ্ৰুৱক মটৰ চাইকেলত লৈ যায়, আৰু আছমাই আন এখন মটৰ চাইকেলত অনুসৰণ কৰে। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে তিনিওজন অভিযুক্তই মহিলাগৰাকীক চিনি পায়। 

