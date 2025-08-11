চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সমকামিতাৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডোনেছিয়াৰ শ্বৰিয়ত আদালতৰ অদ্ভুত ৰায়ঃ ৮০ কোবকৈ দিব ৰাজহুৱা স্থানত

দুই যুৱকক যি শাস্তিৰ ঘোষণা কৰিলে সেই শাস্তিৰ ঘোষণাই এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে।

ডিজিটেল ডেস্কঃ ইণ্ডোনেছিয়াৰ মান্দা আছেহ প্ৰদেশৰ এখন ইছলামী. শ্বাৰিয়ত আগালতে সোমবাৰে দুই যুৱকক যি শাস্তিৰ ঘোষণা কৰিলে সেই শাস্তিৰ ঘোষণাই এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। দুই পুৰুষক যৌন কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ দোষত ৰাজহুৱা ঠাইত দুয়োকে ৮০ বাৰকৈ বেতেৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে। 

প্ৰাদেশিক ৰাজধানী বান্দা আছেহৰ ইছলামীয়য় শ্বৰিয়ত জিলা আদালতৰ বন্ধ কোঠালিত এই গোচৰটোৰ বিচাপ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল। উল্লেখ্য যে, এই শ্বৰিয়ত আদালতৰ ন্যায়াধীশসকলে ব্যভিচাৰ সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ বিচাৰ সীমিত লোকৰ উপস্থিতিত অথবা বন্ধ কোঠালিত কৰাৰ অধিকাৰ আছে। কেৱল ৰায়হে ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰে। সেই অধিকাৰ মতেই এই গোচৰৰো বিচাৰ বন্ধ কোঠালিত চলিছিল আৰু ইয়াৰ শাস্তিৰ ঘোষণা ৰাজহুৱাকৈ কৰা হৈছে।  

গোচৰটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ২০ আৰু ২১ বছৰ বয়সৰ দুয়ো যুৱকক চলিত বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। বান্দা আছেহৰ তামান ছাৰী চিটি পাৰ্কত তেওঁলোক দুয়োৱে একেলগে এটা প্ৰস্ৰাৱাগাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। তাৰ পিছতেই স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে দুয়োকে আলিংগন কৰাৰ অৱস্থাত ধৰিছিল। ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যক অবৈধ যৌনতা বুলি গণ্য কৰা হয়। 

উল্লেখ্য যে বান্দা আছেহক ইণ্ডোনেছিয়াৰ আন অংশৰ তুলনাত অধিক ধৰ্মীয় ৰক্ষণশীল অঞ্চল বুলিয়েই জনা যায়। এইখনেই একমাত্ৰ প্ৰদেশ য'ত ইছলামীয় শ্বৰিয়ত আইনক বিশেষ ৰূপত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ অনুমতি আছে। 

সোমবাৰৰ এই ৰায়টোৰ পিছত ২০১৫ চনত বান্দা আছেহত শ্বৰিয়ত আইন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পাছত সমকামিতাৰ বাবে ৰাজহুৱা ঠাইত বেতৰে প্ৰহাৰৰ পঞ্চম ঘটনাৰূপে চিহ্নিত হৈছে। ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফৌজদাৰী আইনে সমকামিতাক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত বান্দা আছেহৰ শ্বৰিয়ত আইন বাতিল কৰাৰ ক্ষমতা নাই। 

