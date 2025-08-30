আগন্তুক ৪ বছৰত ১০ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ লাভ কৰিব ভাৰতৰ নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনিয়ে

ডিজিটেল ডেস্কঃ যোৱা দশকত ৩০ লাখ কোটি টকা বিনিয়োগ লাভ কৰা ভাৰতৰ নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনিলৈ আগন্তুক চাৰিবছৰত আকৌ প্ৰায় ১০ লাখ কোটি টকা বিনিয়োগ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা সচিব শ্ৰীনিবাস কাটিকিথালাই সদৰি কৰিছে এই তথ্য।
ৰিয়েল এষ্টেট সংস্থা নাৰেডকোৰ ১৭ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনত ভাষণ দি কাটিকিথালাই উল্লেখ কৰে যে, ভাৰতে দ্ৰুত গতিত নগৰায়ন হৈছে। এই ৰূপান্তৰক প্ৰত্যাহ্বান আৰু সুযোগ দুয়োটা বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ কয়, ‘অহা ২০ বছৰত ৫০ শতাংশতকৈ অধিক জনসংখ্যাই চহৰ অঞ্চলত বাস কৰিব।
সচিবগৰাকীয়ে ৰিয়েল এষ্টেট ডেভেলপাৰসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰকল্পসমূহ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ সৈতে মিলাই ল’বলৈ আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ বাহিৰলৈ চাবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁ কয়, ‘যোৱা এটা দশকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ প্ৰেৰণাদায়ক নেতৃত্বত নগৰৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু নগৰ খণ্ডই বিপুল মনোযোগ লাভ কৰাৰ লগতে ব্যাপক হাৰত বিনিয়োগ লাভ কৰিছে।’
লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, ২০০৪-২০১৪ চনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১.৭৮ লাখ কোটি টকাৰ তুলনাত বিগত দশকত বিনিয়োগ তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাই ৩০ লাখ কোটি টকা হৈছে। উদ্যোগৰ প্ৰতিনিধিসকলক তেওঁ কয়, “এই অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু ইয়াতো অৰিহণা যোগোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব হৈ পৰে।”