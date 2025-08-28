২০২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত ১,৯৫,৮৯,১৩১জন শ্ৰমিকে পাইছে নতুন চাকৰি...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ডিজিটেল ডেস্কঃ দেশৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডত বৃদ্ধি পাইছে চাকৰিৰ সংখ্যা। বুধবাৰে প্ৰকাশ পোৱা উদ্যোগসমূহৰ বাৰ্ষিক জৰীপৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ উৎপাদন খণ্ডত ২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত শক্তিশালী বৃদ্ধি হৈছে।  এই খণ্ডটোত মুঠ মূল্য সংযোজিত (জিভিএ) ১১.৮৯% লৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিটো পূৰ্বৰ বছৰৰ ৭.৩% আছিল।

পৰিসংখ্যা আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২৩ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৪ চনৰ মাৰ্চলৈ দেশৰ উদ্যোগিক উৎপাদন ৫.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে। ২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত উৎপাদন খণ্ডত  ৫.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু যোৱা দশকত উৎপাদন খণ্ডত ৫৭ লাখৰো অধিক চাকৰি সংযোজন কৰা হৈছে। ২৪ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সময়ছোৱাত ১,৯৫,৮৯,১৩১ জন শ্ৰমিকে কাৰখানাৰ চাকৰিত নিয়োজিত হৈছিল।

জিভিএ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগোৱা শীৰ্ষ পাঁচটা উদ্যোগ আছিল মৌলিক ধাতু, মটৰ গাড়ী, ৰাসায়নিক সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী, আৰু ঔষধ। নিয়োগৰ ৰেংকিঙত তামিলনাডু, গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, আৰু কৰ্ণাটকেই আগবাঢ়ি আছে, য’ত সৰ্বাধিক কাৰখানাৰ চাকৰি দিয়া হৈছে।

ভাৰতৰ উৎপাদন খণ্ডই ভাৰতৰ জিডিপিত প্ৰায় ১৭ শতাংশ অৰিহণা যোগায়, আৰু কেইবাটাও এ এছ আই সমীক্ষাৰ পৰা অবিৰত বৃদ্ধিয়ে ক’ভিডৰ পিছত অৰ্থনৈতিক পুনৰুদ্ধাৰ আৰু বিশেষকৈ শ্ৰমিক নিবিড় ৰাজ্যসমূহত অধিক চাকৰি সংযোজনৰ সংকেত প্ৰদান কৰে।

যোৱা সপ্তাহত এছ বি আই ৰিচাৰ্চৰ এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছিল যে এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত (Q1 FY26) ভাৰতৰ জিডিপি ৬.৮ শতাংশৰ পৰা ৭ শতাংশৰ ভিতৰত বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ হৈছে অধিক বিবেচনাধীন ব্যয়। এই ত্ৰৈমাসিকত মুঠ মূল্য সংযোজিত (জিভিএ) বৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ বুলি অনুমান কৰা হৈছে।





কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ