১৩ বছৰত ভাৰতৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ ৭৪ শতাংশৰ পৰা ৮০.৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ ২০১১ চনত ৭৪ শতাংশৰ পৰা ২০২৩-২৪ চনত ৮০.৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে। অৱশ্যে দেশৰ প্ৰকৃত অগ্ৰগতি তেতিয়াহে আহিব, যেতিয়া প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে সাক্ষৰতা এক জীৱন্ত বাস্তৱত পৰিণত হ’ব। সোমবাৰে এই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে।
২০২৫ চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা দিৱস উপলক্ষে ভাৰ্চুৱেল ভাষণত প্ৰধানে কয় যে সাক্ষৰতাই পঢ়া-শুনাতকৈও বিস্তাৰ ৰূপ লৈছে। ই মৰ্যাদা, সৱলীকৰণ আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক মাধ্যম।
তেওঁ লগতে নৱ ভাৰত সাক্ষৰতা কাৰ্য্যক্ৰমৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰে, যাৰ অধীনত ৩ কোটিতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী আৰু ৪২ লাখ স্বেচ্ছাসেৱকে নামভৰ্তি কৰিছে। "প্ৰায় ১.৮৩ কোটি শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে মৌলিক সাক্ষৰতা আৰু সংখ্যাৰ মূল্যায়ন গ্ৰহণ কৰিছে, ৯০ শতাংশ সফলতা লাভ কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীয়ে এতিয়া ২৬টা ভাৰতীয় ভাষাত শিক্ষণ সামগ্ৰী আগবঢ়াইছে, যাৰ ফলত সাক্ষৰতাক সঁচাকৈয়ে সৰ্বাংগীন কৰি তোলা হৈছে" বুলি উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
আনহাতে, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে লাডাখ, মিজোৰাম, গোৱা, ত্ৰিপুৰা আৰু হিমাচল প্ৰদেশক পূৰ্ণ সাক্ষৰতা লাভ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাই চৰকাৰ, সমাজ আৰু স্বেচ্ছাসেৱকৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ কথা উল্লেখ কৰে। এই কাৰ্যসূচীত এতিয়া ২৬টা ভাৰতীয় ভাষাত শিক্ষণ সামগ্ৰী আগবঢ়োৱা হৈছে, যাৰ ফলত ইয়াক অধিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে।