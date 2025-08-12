চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অর্থনীতি

বৰদা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত সিংহৰ জনসংখ্যা ৮৯১লৈ বৃদ্ধি

দেশৰ অন্যতম অভয়াৰণ্য বৰদা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বৃদ্ধি পাইছে সিংহৰ জনসংখ্যা। গুজৰাটৰ দেৱভূমি দ্বাৰকা জিলাৰ বৰদা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বিশ্ব সিংহ দিৱস উপলক্ষে দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰী ভূপেন্দৰ যাদৱে এই কথা ঘোষণা কৰে

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
76

ডিজিটেল ডেস্ক : দেশৰ অন্যতম অভয়াৰণ্য বৰদা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বৃদ্ধি পাইছে সিংহৰ জনসংখ্যা। গুজৰাটৰ দেৱভূমি দ্বাৰকা জিলাৰ বৰদা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বিশ্ব সিংহ দিৱস উপলক্ষে দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰী ভূপেন্দৰ যাদৱে এই কথা ঘোষণা কৰে। শেহতীয়া সমীক্ষা অনুসৰি অভয়াৰণ্যখনত সিংহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে ৮৯১টা লৈ।

Advertisment

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, ভাৰতৰ এছিয়াটিক সিংহৰ জনসংখ্যা ২০২০ চনৰ পৰা ৩২% বৃদ্ধি পাইছে। লগতে বিগত দশকত ৭০%তকৈও অধিক হাৰ ইয়াৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে।

এই উত্থানক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে “সংৰক্ষণৰ বিস্ময়কৰ সফলতা” বুলি অভিহিত কৰে। একেদৰে এই সাফল্যৰ কৃতিত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দক্ষ নেতৃত্বৰ বাবে হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে। 

উল্লেখযোগ্য যে, প্ৰজেক্ট লায়নৰ প্ৰতি তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দায়বদ্ধতাক লক্ষ্য কৰি – প্ৰথমে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু পিছলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে মোডীয়ে।

নৰেন্দ্ৰ মোদী