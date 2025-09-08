ভাৰতৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত ঐতিহাসিক সফলতা: দেশীয় চিপৰ দ্বাৰা চালিত টেলিকম ছিষ্টেমে লাভ কৰিলে টিইচি প্ৰমাণীকৰণ

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগৰ বাবে এক ডাঙৰ সফলতা হিচাপে, দেশত নিৰ্মিত চিপৰ দ্বাৰা চালিত এটা টেলিকম ছিষ্টেমে টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনীয়াৰিং চেণ্টাৰ (টিইচি)ৰ প্ৰমাণীকৰণ লাভ কৰিছে। এই ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এক্স পোষ্টৰ জৰিয়তে কৰিছে। তেওঁ এই সাফল্যক ভাৰতৰ চেমিকণ্ডাক্টৰৰ বাবে এক ডাঙৰ সফলতা বুলি অভিহিত কৰিছে।
মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে তেওঁৰ পোষ্টত কয়, "ভাৰতৰ চেমিকণ্ডাক্টৰৰ বাবে ডাঙৰ সফলতা! প্ৰথমবাৰৰ বাবে, 'মেড ইন ইণ্ডিয়া' চিপৰ দ্বাৰা চালিত এটা টেলিকম ছিষ্টেমে মান আৰু গুণগত মানদণ্ডৰ পৰীক্ষা (টিইচি প্ৰমাণীকৰণ) সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে।"
টিইচি প্ৰমাণীকৰণ হৈছে ভাৰতৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন বিভাগৰ অধীনত কাৰ্যকৰী টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনীয়াৰিং চেণ্টাৰৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এক আনুষ্ঠানিক অনুমোদন। এই প্ৰমাণীকৰণে নিশ্চিত কৰে যে ছিষ্টেমটোৱে কঠোৰ গুণগত আৰু কাৰ্যক্ষমতাৰ মানদণ্ড পূৰণ কৰিছে, যি 'মেক ইন ইণ্ডিয়া' পদক্ষেপৰ অধীনত ভাৰতৰ প্ৰযুক্তিগত আত্মনিৰ্ভৰতাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ।
এই মাইলৰ খুঁটিয়ে ভাৰতৰ চেমিকণ্ডাক্টৰ ডিজাইন আৰু উৎপাদনৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰাই নহয়, বিশ্বৰ টেলিকম আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স ইক’চিষ্টেমত ভাৰতক এক বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতিযোগী হিচাপে স্থান দিছে। যদিও ভাৰতে এতিয়াও উন্নত চেমিকণ্ডাক্টৰ ফেব (fab) স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য প্ৰগতি লাভ কৰা নাই, তথাপি পৰিপক্ক ন’ড (mature-node) উৎপাদনৰ ওপৰত এক তীক্ষ্ণ কৌশলগত মনোযোগৰ সৈতে দেশৰ চিপ নিৰ্মাণৰ উচ্চাকাংক্ষা গঢ় লৈ উঠিছে।
২৮ নেন’মিটাৰৰ পৰা ৬৫ নেন’মিটাৰৰ পৰিসৰক লক্ষ্য কৰি ভাৰতে অটোমোটিভ, টেলিকম, আৰু শিল্পজাত ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ দৰে খণ্ডত ক্ৰমবৰ্ধমান চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ লক্ষ্য ৰাখিছে। বেষ্টিয়ন ৰিচাৰ্চৰ এক বিশদ বিশ্লেষণত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, বিশ্বৰ উন্নত ন’ডৰ বাবে চলা প্ৰতিযোগিতাৰ বিপৰীতে, ভাৰতে বিশ্বৰ যোগান শৃংখলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শূন্যতা পূৰণ কৰিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছে।