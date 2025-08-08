অপ্ৰতিৰোধ্য ভাৰতঃ ইলেক্ট্ৰনিকছ সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি ৪৭শতাংশ বৃদ্ধি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ বিশ্ব অৰ্থনীতিত এতিয়া অপ্ৰতিৰোধ্য শক্তি হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিছে ভাৰত। মোবাইল ফোন ছেগমেণ্টৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভাৰতৰ ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ৰপ্তানি অভিলেখ সংখ্যক ৪৭শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে। ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত এই ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ ১২.৪ বিলিয়ন ডলাৰ হৈছেগৈ।
ইণ্ডিয়া চেলুলাৰ এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স এছ’চিয়েশ্যনে সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি, যোৱা বছৰৰ এপ্ৰিল-জুন সময়ছোৱাত দেশৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি ৮.৪৩ বিলিয়ন ডলাৰ আছিল। ২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ ইলেক্ট্ৰনিকছ ৰপ্তানি ২৯.১ বিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা ২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ৩৮.৬ বিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে।
বৰ্তমানৰ গতিবেগৰ সৈতে আইচিইএই প্ৰকল্প কৰিছে যে ২০২৬ চনৰ সম্পূৰ্ণ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনিকছ ৰপ্তানি ৪৬-৫০ বিলিয়ন ডলাৰৰ ভিতৰত। যোৱা দশকত ভাৰতত মুঠ ইলেক্ট্ৰনিকছ উৎপাদন ১৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ৩১ বিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা ২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ১৩৩ বিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে।
আইচিইএৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে মোবাইল ফোনসমূহে ষ্টেণ্ডআউট প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, ২০২৫ চনৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ৰপ্তানি ৪.৯ বিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা ২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত আনুমানিক ৭.৬ বিলিয়ন ডলাৰলৈ ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে।
নন-ম’বাইল ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ভিতৰত আছে সৌৰ মডিউল, চুইচিং আৰু ৰুটিং যন্ত্ৰ, চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰ আৰু পাৰ্টছ, ছেগমেণ্টৰ মূল্য ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৪.৮ বিলিয়ন ডলাৰ হৈছে, যিটো এবছৰৰ পূৰ্বৰ একে সময়ছোৱাত ৩.৫৩ বিলিয়ন ডলাৰ আছিল।