শক্তিশালী আৰু দ্ৰুতভাৱে আগবাঢ়িছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰত চৰকাৰৰ মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বৰনে কয় যে, হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি ইনডিকেটৰ (এইচ এফ আই)সমূহে দেখুৱাইছে যে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ সামগ্ৰিক গতি শক্তিশালী হৈ আছে আৰু দ্ৰুত বৃদ্ধিৰ পথত অব্যাহত আছে।
দিল্লীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি নাগেশ্বৰনে কয় যে, যোৱা বছৰ খৰচৰ মন্থৰতাৰ মূল কাৰণ হৈছে কঠোৰ ঋণ আৰু লিকুইডিটিৰ চৰ্ত, যাৰ বাবে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ কৰ যথেষ্ট কৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকেও নীতিৰ হাৰ ১০০ বেছিছ পইণ্ট (বিপিএছ) হ্ৰাস কৰাৰ লগতে বৃদ্ধিৰ সমৰ্থনত লিকুইডিটি উদ্বৃত্ত নিশ্চিত কৰিছে বুলিও তেওঁ কয়।
নাগেশ্বৰনে আৰু কয় যে- ভাৰতৰ জিডিপি বৃদ্ধিৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ শুল্কৰ প্ৰভাৱৰ মূল্যায়ন কৰাটো এতিয়াও সোনকালে। তেওঁ কয় যে আমেৰিকা আৰু চীনৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ভাৰতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু অৰ্ধপৰিবাহী নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব লাগিব।
নগেশ্বৰনে শক্তি পৰিৱৰ্তন, শক্তি সুৰক্ষা, এআইৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ, আৰু খণ্ডব্যাপী সহযোগিতাক মূল প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে চিনাক্ত কৰে। তেওঁ ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰ আহ্বান জনায়, ৰাষ্ট্ৰীয় লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে সম্পদসমূহ একত্ৰিত কৰা। তেওঁ ব্যক্তিগত খণ্ডক ত্ৰিমাসিক ফলাফলৰ বাহিৰলৈ চাবলৈ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ আহ্বান জনায়।
এনভিডিয়া, ইণ্টেল, আৰু এএমডিৰ দৰে কোম্পানীসমূহৰ জৰিয়তে আমেৰিকাই এআই গৱেষণা আৰু চিপ ডিজাইনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে, আনহাতে চীনে ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্থিত পদক্ষেপৰ অধীনত চিপ নিৰ্মাণৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰে ঘৰুৱা উৎপাদন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছেমিকন ইণ্ডিয়াৰ পদক্ষেপৰ দৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে।
তেওঁ লগতে জনায় যে, অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কেবিনেট কমিটীয়ে সমগ্ৰ ওড়িশা, পঞ্জাৱ, আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ভাৰত অৰ্ধপৰিবাহী অভিযানৰ অধীনত চাৰিটা অৰ্ধপৰিবাহী প্ৰকল্পৰ বাবে ৪,৬০০ কোটি অনুমোদন জনায়। নাগেশ্বৰনে ভাৰতৰ উপভোগৰ ধাৰাসমূহৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা উল্লেখ কৰি গ্ৰাহকৰ ব্যয়ৰ অনলাইন গেমিং আৰু অপচন ট্ৰেডিঙৰ দিশত ক্ৰমাৎ ডাইভাৰচনৰ দিশটো আঙুলিয়াই দিয়ে।
অনলাইন গেমিংত গ্ৰাহকৰ অংশগ্ৰহণৰ সৈতে জড়িত ডাটা পইণ্টসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে যে কেৱল জুলাই মাহত অনলাইন গেমিংৰ বাবে মাহিলী ব্যয় প্ৰায় ১০,০০০ কোটি আছিল। যাৰ অৰ্থ হৈছে বাৰ্ষিকভাৱে প্ৰায় ১.২ লাখ কোটি।