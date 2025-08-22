ৰিৰ্জাভ বেংকে অনুমান কৰাতকৈ দ্ৰুত গতিত উত্থান ভাৰতীয় অৰ্থনীতি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বিশ্লেষণ অনুসৰি ভাৰতীয় অৰ্থনীতিয়ে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰাৰম্ভিক ত্ৰৈমাসিকত ৬.৮ শতাংশৰ পৰা ৭ শতাংশৰ ভিতৰত শক্তিশালী বৃদ্ধিৰ হাৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিয়েভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ৬.৫ শতাংশৰ প্ৰক্ষেপণ অতিক্ৰম কৰিছে।
এ এন আইৰ উদ্ধৃতি অনুসৰি এই ত্ৰৈমাসিকত জিডিপি বৃদ্ধি ৬.৯ শতাংশ হোৱাৰ বিপৰীতে মুঠ মূল্য সংযোজিত (জিভিএ) ৬.৫ শতাংশ গণনা কৰা হৈছে। এছ বি আইৰ ন’কাষ্ট মডেলে ৰেফাৰেন্স পিৰিয়ডৰ বাবে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ৬.৯ শতাংশ বাস্তৱ জিডিপি বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিয়ে।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে প্ৰাৰম্ভিক অনুমান অনুসৰি ২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকৰ জিডিপি প্ৰায় ৬.৮ শতাংশ-৭.০ শতাংশ হ’ব পাৰে।মূল্যায়নে ইংগিত দিয়ে যে এই পূৰ্বাভাস পূৰ্বৰ ত্ৰিমাসিক আৰ্হিৰ সৈতে মিল খায়, অন্তৰ্নিহিত কাৰকসমূহে স্থিৰ অগ্ৰগতি আৰু সমন্বয় নিশ্চিত কৰে, বৰ্তমানৰ অনুমানক মডেলৰ পৰামৰ্শ দিয়া মধ্যকালীন বৃদ্ধিৰ ট্ৰেজেক্টৰীৰ ভিতৰত স্থান দিয়ে।
প্ৰতিবেদনত সম্পূৰ্ণ বিত্তীয় বৰ্ষ ২৬ৰ বাবে জিডিপি ৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধিৰ আশা কৰা হৈছে, যিটো আৰ বি আইৰ বছৰেকীয়া লক্ষ্য ৬.৫ শতাংশতকৈ কম। বিত্তীয় বৰ্ষৰ দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ পৰা চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে এছ বি আইয়ে আৰ বি আইৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ষেপণ ০.২ শতাংশ পইণ্ট হ্ৰাস কৰিছে।বিশ্লেষণে বাস্তৱ আৰু নামমাত্ৰ জিডিপি বৃদ্ধিৰ মাজত হ্ৰাস পোৱা পাৰ্থক্যকো সম্বোধন কৰে।
বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ১২ শতাংশ পইণ্ট জুখি পোৱা এই ব্যৱধান ২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকত যথেষ্ট হ্ৰাস পাই ৩.৪ শতাংশ পইণ্ট হৈছে। প্ৰতিবেদনত ২০২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে এই ব্যৱধান আৰু অধিক হ্ৰাস পোৱাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে, যাৰ কাৰণ অস্বাভাৱিকভাৱে কম মুদ্ৰাস্ফীতিৰ মাত্ৰা। জিডিপি ডিফ্লেটৰৰ প্ৰত্যাশিত হ্ৰাসে বাস্তৱ আৰু নামমাত্ৰ জিডিপি বৃদ্ধিৰ মাজত সৰু পাৰ্থক্যৰ কথা সূচায়।
এছ বি আইয়ে পৰামৰ্শ দিছিল যে এই অভিসৰণৰ ব্যৱধানে বৃদ্ধিৰ গতিবেগৰ বৰ্তমানৰ মন্থৰতাক অস্পষ্ট কৰি তুলিব পাৰে। ফলস্বৰূপে, প্ৰকৃত জিডিপি বৃদ্ধিয়ে ৬.৮ শতাংশৰ পৰা ৭.০ শতাংশৰ ভিতৰত শক্তি বজাই ৰখাৰ পিছতো, ২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত নামমাত্ৰ জিডিপি ৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাব পাৰে।