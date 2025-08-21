প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতে আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ ৫০০০ মিটাৰ গভীৰতাত ভাৰতৰ বিজ্ঞানী...

ডিজিটেল ডেস্কঃ যিমানেই গভীৰ নহওঁক সাগৰ। গভীৰৰো গভীৰ সমুদ্ৰপৃষ্ঠত তেল আৰু খনিজ পদাৰ্থ অন্বেষণৰ বাবে সাজু ভাৰত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰঙাকিল্লাৰ পৰা ভাৰতে তেল আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ বাবে গভীৰ সাগৰৰ অন্বেষণঅভিযানচলাব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ভাৰতে এই মাহতে নিজৰ বিজ্ঞানীসকলক ফ্ৰান্সলৈ প্ৰেৰণ কৰি আটলাণ্টিক মহাসাগৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে।
ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ অংশীদাৰিত্বৰ অংশ হিচাপে চেন্নাইৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ অ’চেন টেকন’লজি (এনআইঅ’টি)ৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে এই মাহত ফ্ৰান্সৰ সামুদ্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান আইএফৰেমাৰে বিকশিত কৰা ডুব যোৱা NAUTILE জাহাজত গভীৰ সাগৰৰ মানৱ বৈজ্ঞানিক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে।
ইয়াৰ ফলত আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ ৫০০০ মিটাৰ গভীৰতালৈকে গভীৰ সাগৰত কাৰ্য্যকৰী অভিজ্ঞতা আৰু কাৰ্য্যকৰী কাৰ্য্যকলাপ লাভ কৰাত সহায় কৰিছে। ভাৰতে ডিপ অ’চেন মিছনৰ অংশ হিচাপে অচিৰেই তিনিজন ব্যক্তিক ৬০০০ মিটাৰ গভীৰতালৈ কঢ়িয়াই নিব পৰা হিউমেন ছাবমাৰ্চিবল (MATSYA-6000) প্ৰস্তুত কৰিছে।
গভীৰ সাগৰত জীৱিত আৰু অজীৱিত জীৱৰ বাবে ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ আৰু পৰ্যবেক্ষণ কাৰ্য্যকলাপৰ সৈতে মিল ৰাখিবলৈ বৈজ্ঞানিক পেলোড অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ MATSYA-6000 ডিজাইন কৰা হৈছে। ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী-ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তামিলনাডুৰ সমীপৰ কাটুপালীৰ এল এণ্ড টি জাহাজ নিৰ্মাণ সুবিধাত MATSYA-6000 ৰ ৱেট হাৰ্বাৰ ট্ৰায়েল সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছিল।