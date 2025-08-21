২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৩৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ হ'ব ভাৰতীয় খুচুৰা বজাৰ খণ্ড...

ডিজিটেল ডেস্কঃ এক অভূতপূৰ্ব উত্থান হব ভাৰতীয় খুচুৰা বজাৰ খণ্ড। এফআইচিচিআইৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিশ্বৰ বাণিজ্যিক অস্থিৰতাৰ বিৰুদ্ধে বাফাৰ হিচাপে কাম কৰিব পৰা গভীৰ ঘৰুৱা বজাৰৰ দ্বাৰা লংঘিত ভাৰতীয় খুচুৰা খণ্ডটো ২০২৪ চনৰ ১.০৬ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা ২০৩০ চনৰ ভিতৰত প্ৰায় দুগুণ হ’ব আৰু ১.৯৩ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ হ’ব বুলি প্ৰকল্প কৰা হৈছে, যিটো ১০ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি বাৰ্ষিক বৃদ্ধিৰ হাৰত (চিএজিআৰ) বৃদ্ধি পাব।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অনলাইন বজাৰসমূহে এতিয়া ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্তৰ ৭৩ শতাংশক প্ৰভাৱিত কৰে, ইউটিউবৰ পৰ্যালোচনা (৪০ শতাংশ) আৰু সমনীয়াৰ পৰামৰ্শ (৫১ শতাংশ) পৰম্পৰাগত প্ৰভাৱশালী বিপণনৰ বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে যে ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথমখন স্কেল কৰা দ্ৰুত বাণিজ্যৰ বজাৰ, ই ৮০খনতকৈও অধিক চহৰত কাম কৰি আছে আৰু ৭০–৮০ শতাংশ CAGR ৰে বৃদ্ধি পাইছে।