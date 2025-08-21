চাবস্ক্ৰাইব কৰক

২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৩৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ হ'ব ভাৰতীয় খুচুৰা বজাৰ খণ্ড...

ডিজিটেল ডেস্কঃ এক অভূতপূৰ্ব উত্থান হব ভাৰতীয় খুচুৰা বজাৰ খণ্ড।  এফআইচিচিআইৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিশ্বৰ বাণিজ্যিক অস্থিৰতাৰ বিৰুদ্ধে বাফাৰ হিচাপে কাম কৰিব পৰা গভীৰ ঘৰুৱা বজাৰৰ দ্বাৰা লংঘিত ভাৰতীয় খুচুৰা খণ্ডটো ২০২৪ চনৰ ১.০৬ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা ২০৩০ চনৰ ভিতৰত প্ৰায় দুগুণ হ’ব আৰু ১.৯৩ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ হ’ব বুলি প্ৰকল্প কৰা হৈছে, যিটো ১০ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি বাৰ্ষিক বৃদ্ধিৰ হাৰত (চিএজিআৰ) বৃদ্ধি পাব।

তদুপৰি, বিকশিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) আৰু শুল্ক পুনৰ সংহতিৰ ফলত ভাৰতৰ ৰপ্তানি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ সামগ্ৰীয়ে বাধা আৰু খৰচৰ সুবিধা হ্ৰাস কৰি নতুন বজাৰত উপনীত হ’ব পাৰে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে।
'জেন জেডৰ প্ৰত্যক্ষ ব্যয় ক্ষমতা ২৫০ বিলিয়ন ডলাৰকে ধৰি বৃদ্ধি পোৱা ক্ৰয় শক্তিয়ে কেৱল ঘৰুৱা চাহিদা বজাই ৰখাই নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্কেল কৰিবলৈ ব্ৰেণ্ডৰ আত্মবিশ্বাসকো ইন্ধন যোগাইছে। ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে, “ভাৰতীয় খুচুৰা আৰু গ্ৰাহকৰ পৰিৱেশত পৰিৱৰ্তন হৈছে, যিটো ডিজিটেল প্ৰথম, প্ৰিমিয়াম-এতিয়াও-অন্তৰ্ভুক্ত গ্ৰাহকৰ ঢৌ, দ্ৰুত বাণিজ্যৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণ, আৰু প্ৰত্যক্ষ গ্ৰাহকলৈ (ডি টু চি) ব্ৰেণ্ডৰ বিস্ফোৰক বৃদ্ধিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে।”

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অনলাইন বজাৰসমূহে এতিয়া ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্তৰ ৭৩ শতাংশক প্ৰভাৱিত কৰে, ইউটিউবৰ পৰ্যালোচনা (৪০ শতাংশ) আৰু সমনীয়াৰ পৰামৰ্শ (৫১ শতাংশ) পৰম্পৰাগত প্ৰভাৱশালী বিপণনৰ বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে যে ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথমখন স্কেল কৰা দ্ৰুত বাণিজ্যৰ বজাৰ, ই ৮০খনতকৈও অধিক চহৰত কাম কৰি আছে আৰু ৭০–৮০ শতাংশ CAGR ৰে বৃদ্ধি পাইছে।

