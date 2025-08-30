চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ইণ্ডিয়ান অইলৰ পাইপলাইন বিভাগত ৫৩৭টা পদত হ'ব নিযুক্তিঃ আজিয়েই কৰক আবেদন

 ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেচন লিমিটেডে প্ৰকাশ কৰা বিজ্ঞাপন অনুসৰি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পাইপলাইন বিভাগে মুঠ ৫৩৭ টা  শিক্ষানবিশ পদত নিযুক্তিৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে

Tushar Pratim
ডিজিটেল ডেস্কঃ  ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেচন লিমিটেড চমুকৈ IOCL-এ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা এক বিজ্ঞাপন অনুসৰি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পাইপলাইন বিভাগে মুঠ ৫৩৭ টা  শিক্ষানবিশ পদত নিযুক্তিৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। ইয়াৰ ভিতৰত অসমৰ বঙাইগাওঁ আৰু গুৱাহাটীত আছে ১৬ টাকৈ পদ। 
এই পদত নিযুক্তিৰ বাবে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা অনলাইন আবেদন আহ্বান কৰা হৈছে।

নিযুক্তিৰ সবিশেষ তথ্য
•    পদৰ নাম: শিক্ষানবিশ (Apprentice) 
•    মুঠ পদৰ সংখ্যা: ৫৩৭ 
•    অসমত পদৰ সংখ্যা: ১৬ (বঙাইগাঁও, গুৱাহাটী) 
•    দৰমা: শিক্ষানবিশসকলক Apprentices Act, 1961/1973 / Apprentices Rules 1992 (সংশোধিত) আৰু কৰ্পোৰেচনৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি মাহিলী দৰমহা প্ৰদান কৰা হ’ব।

শিক্ষানবিশৰ পদসমূহৰ সবিশেষ
1.    টেকনিচিয়ান শিক্ষানবিশ (মেকানিকেল) 
2.    টেকনিচিয়ান শিক্ষানবিশ (ইলেক্ট্ৰিকেল) 
3.    টেকনিচিয়ান শিক্ষানবিশ (টেলিকমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন) 
4.    ট্ৰেড শিক্ষানবিশ (এচিষ্টেণ্ট-হিউমেন ৰিচ’ৰ্চ) 
5.    ট্ৰেড শিক্ষানবিশ (একাউণ্টেণ্ট) 
6.    ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ (ফ্ৰেছাৰ শিক্ষানবিশ) 
7.    ডমেষ্টিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ (দক্ষতা প্ৰমাণপত্ৰধাৰী)

যোগ্যতাৰ মাপকাঠী


বয়সৰ সীমা
•    আবেদনকাৰীৰ বয়স ন্যূনতম ১৮ বছৰ আৰু সৰ্বাধিক ২৪ বছৰ (৩১.০৮.২০২৫ তাৰিখ অনুসৰি)। 
•    বয়সৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা
o    SC/ST: ৫ বছৰ 
o    OBC/MOBC: ৩ বছৰ 
o    PwBD: ১০ বছৰ 
o    PwBD-OBC (নন-ক্ৰীমী লেয়াৰ): ১৩ বছৰ 
o    PwBD-SC/ST: ১৫ বছৰ

শিক্ষাগত যোগ্যতা


1.    টেকনিচিয়ান শিক্ষানবিশ (মেকানিকেল): তিনি বছৰীয়া পূৰ্ণকালীন ডিপ্ল’মা (বা দ্বাদশ শ্ৰেণী (বিজ্ঞান)/ITIৰ পিছত দ্বিতীয় বৰ্ষত প্ৰৱেশৰ জৰিয়তে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি) নিম্নলিখিত শাখাত: 
o    মেকানিকেল ইঞ্জিনীয়াৰিং 
o    অট’ম’বাইল ইঞ্জিনীয়াৰিং

2.    টেকনিচিয়ান শিক্ষানবিশ (ইলেক্ট্ৰিকেল): তিনি বছৰীয়া পূৰ্ণকালীন ডিপ্ল’মা (বা দ্বাদশ শ্ৰেণী (বিজ্ঞান)/ITIৰ পিছত দ্বিতীয় বৰ্ষত প্ৰৱেশৰ জৰিয়তে লেটাৰেল এণ্ট্ৰি) নিম্নলিখিত শাখাত: 
o    ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনীয়াৰিং 
o    ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনীয়াৰিং

3.    টেকনিচিয়ান শিক্ষানবিশ (টেলিকমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন): তিনি বছৰীয়া পূৰ্ণকালীন ডিপ্ল’মা নিম্নলিখিত শাখাত: 
o    ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনীয়াৰিং 
o    ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনীয়াৰিং 
o    ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ৰেডিঅ’ কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনীয়াৰিং 
o    ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰ’ল ইঞ্জিনীয়াৰিং 
o    ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড প্ৰচেছ কণ্ট্ৰ’ল ইঞ্জিনীয়াৰিং 
o    ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনীয়াৰিং

4.    ট্ৰেড শিক্ষানবিশ (এচিষ্টেণ্ট-হিউমেন ৰিচ’ৰ্চ): চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পূৰ্ণকালীন স্নাতক ডিগ্ৰী। 

5.    ট্ৰেড শিক্ষানবিশ (একাউণ্টেণ্ট): চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বাণিজ্যত পূৰ্ণকালীন স্নাতক ডিগ্ৰী। 

6.    ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ (ফ্ৰেছাৰ শিক্ষানবিশ): ন্যূনতম দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ (কিন্তু স্নাতকৰ তলত)। 

7.    ডমেষ্টিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ (দক্ষতা প্ৰমাণপত্ৰধাৰী): ন্যূনতম দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ (কিন্তু স্নাতকৰ তলত)। ইয়াৰ উপৰি, প্ৰাৰ্থীৰ হাতত ‘ডমেষ্টিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ’ৰ দক্ষতা প্ৰমাণপত্ৰ থাকিব লাগিব, যি নেশ্যনেল স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃত কোনো প্ৰাধিকাৰীৰ পৰা জাৰি কৰা হ’ব লাগিব। 

আবেদন প্ৰক্ৰিয়া


উপৰোক্ত শিক্ষানবিশ পদৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থীসকলে ভাৰত চৰকাৰৰ নিম্নলিখিত সংস্থাৰ অনলাইন প’ৰ্টেলত নিজকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব: 
•    ট্ৰেড শিক্ষানবিশ (ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ/ডমেষ্টিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ): https://www.apprenticeshipindia.gov.in 
•    টেকনিচিয়ান শিক্ষানবিশ (মেকানিকেল/ইলেক্ট্ৰিকেল/টেলিকমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন): https://nats.education.gov.in/student_register.php 
•    ট্ৰেড শিক্ষানবিশ (এচিষ্টেণ্ট-হিউমেন ৰিচ’ৰ্চ/একাউণ্টেণ্ট): https://nats.education.gov.in/student_register.php

গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখ


•    আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ: ১৮ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫

ইণ্ডিয়ান অইল চাকৰি