QS-WURত যোৱা ৫ বছৰত দুগুণ হৈছে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সংখ্যা

নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে সংসদত জনোৱা অনুসৰি QS World University Rankings(QS-WUR)ত ভাৰতীয় উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ (HEIs) সংখ্যা যোৱা পাঁচ বছৰত দুগুণ হৈছে। ২০২১ চনত ২৭খন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ২০২৬ চনত ৫৪খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে।
লোকসভাত প্ৰধানে কয় যে QS-WUR ২০২৬ত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক প্ৰতিনিধিত্ব দেখা গৈছে। ২০১৫ চনত ১১খন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ২০২৬ত ৫৪খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৮ খন ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানে ৰেংকিং লাভ কৰিছে, যি G20 আৰু বিশ্বৰ অন্য দেশৰ তুলনাত সৰ্বাধিক।
প্ৰধানে কয়, নীতিগত উদ্যোগ, গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ সক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু ভাৰতীয় উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বৈশ্বিক প্ৰভাৱৰ ফলত এই সাফল্য সম্ভৱ হৈছে। শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰিবলৈ চৰকাৰে মজবুত অৱকাঠামো, গৱেষণাৰ ইক’চিষ্টেম শক্তিশালীকৰণ, উদ্যোগ-একাডেমী সংযোগৰ প্ৰসাৰ আদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন পৰিষদ (NBA) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্ক (NIRF)-এ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশৰ দিশে আগুৱাই নিছে।
২০১৪ চনৰ পৰা নতুন কেন্দ্ৰীয় উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান (CHEIs) স্থাপন কৰা হৈছে, য’ত ১৬খন IIIT, ৮খন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ৮খন IIM, ৭খন IIT, ২খন IISER আৰু ১খনNIT অন্তৰ্ভুক্ত। এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আঞ্চলিক শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰে।
জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি, অনুসন্ধান ৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা ফাউণ্ডেশ্যন (ANRF) স্থাপন কৰা হৈছে, যাৰ বাবে ৫০,০০০ কোটি টকাৰ ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি, ‘ৱান নেশ্যন ৱান ছাবস্ক্ৰিপশ্যন’ (ONOS) আঁচনিৰ জৰিয়তে ৬,৩০০ৰো অধিক প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-শিক্ষকৰ বাবে গৱেষণা জাৰ্নেলৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে ৬,০০০ কোটি টকা বৰাদ্দ কৰা হৈছে।