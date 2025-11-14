চেন্নাইত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত

ডিজিটেল ডেস্কঃ শুকুৰবাৰে বিয়লি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন প্ৰশিক্ষণ বিমান তিৰুপপুৰৰ সমীপৰ থাণ্ডলাম বাইপাছৰ গাতে লাগি থকা উপল্লমত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখনৰ পাইলটজন নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হয়।
আজি প্ৰায় ২ বজাত প্ৰশিক্ষণ বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। পাইলটজনে পেৰাচুটেৰে মাটিত নামি যোৱাৰ পিছত স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰে। ৩০ মিনিটৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ পথত অৱতৰণ কৰি তেওঁক পুনৰ ঘাটিলৈ বিমানেৰে লৈ যায়।
ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তথ্য অনুসৰি, পিচি-৭ বিমানখন নিয়মিত প্ৰশিক্ষণ অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে আদালতক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে।