২০৩০চনৰ ভিতৰত সেউজীয়া বাছেৰে ভৰি পৰিব দেশৰ ৰাজপথ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত দেশত আগন্তুক দিন সমূহত বৃদ্ধি পাব সেউজীয়া বাছৰ সংখ্যা। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, ২০২৩ চনৰ ৪ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ১৯,৭৪৪ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ হাইড্ৰজেন অভিযানত অনুমোদন জনায়।
২০৩০ চনৰ ভিতৰত বছৰি ৫ এম এম টি গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন উৎপাদনৰ লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতক গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন আৰু ইয়াৰ ডেৰাইভেটিভৰ উৎপাদন, ব্যৱহাৰ আৰু ৰপ্তানিৰ বাবে গ্ল’বেল হাব হিচাপে গঢ়ি তোলাটোৱেই এই অভিযানৰ সামগ্ৰিক উদ্দেশ্য।
প্ৰচুৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি সম্পদ আৰু শক্তিশালী ঔদ্যোগিক আন্তঃগাঁথনিৰ সৈতে ভাৰত নেতৃত্বৰ বাবে সুস্থিৰ বুলি তেওঁ কয়। আৰ্নছবাৰ্গাৰে লক্ষ্য কৰে যে সেই সঁচাকৈয়ে শক্তিশালী সম্পত্তিৰ ভিত্তিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতে সেউজ হাইড্ৰজেন, আৰু সাধাৰণতে হাইড্ৰজেনৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সঁচাকৈয়ে বিশ্বক আগুৱাই নিব পৰাকৈ এক উৎকৃষ্ট অৱস্থাত আছে।
১১ ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় নৱ আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰী প্ৰলহাদ যোশীয়ে নতুন দিল্লীত নতুন আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত আয়োজিত প্ৰথম বাৰ্ষিক সেউজ হাইড্ৰজেন অনুসন্ধান আৰু বিকাশ সন্মিলন উদ্বোধন কৰি হাইড্ৰজেন উদ্ভাৱনত ষ্টাৰ্ট-আপক সহায় কৰিবলৈ ১০০ কোটি টকাৰ নতুনকৈ প্ৰস্তাৱৰ আহ্বান আৰম্ভ কৰে।
এই আঁচনিৰ জৰিয়তে উদ্ভাৱনীমূলক হাইড্ৰজেন উৎপাদন, সংৰক্ষণ, পৰিবহণ আৰু ব্যৱহাৰ প্ৰযুক্তিৰ পাইলট প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰতিটো প্ৰকল্পৰ বাবে ৫ কোটি টকা পৰ্যন্ত ধন আগবঢ়োৱা হ’ব। এই সন্মিলনত ২৫টা ষ্টাৰ্ট-আপে ইলেক্ট্ৰ’লাইজাৰ নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এআই-চালিত অনুকূলন আৰু জৈৱিক হাইড্ৰ’জেন সমাধানলৈকে নিজৰ উদ্ভাৱনসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে।