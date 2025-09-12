২০৩০ চনৰ ভিতৰত ১০৩.৫ বিলিয়ন ডলাৰ স্পৰ্শ কৰিব ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগে...

ডিজিটেল ডেস্কঃ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ কৰা ৱৰ্কফৰ্চ ছলিউচন কোম্পানী কুৱেছ কৰ্পে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ২০২৫ চনত বৰ্তমান ৫৪.৩ বিলিয়ন ডলাৰত থকা ভাৰতৰ অৰ্ধপৰিবাহী বজাৰখনে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ১৩.৮ শতাংশ চক্ৰীয় বাৰ্ষিক বৃদ্ধিৰ হাৰত ১০৩.৫ বিলিয়ন ডলাৰ স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।‘
দ্য চিপ কেটালিষ্ট: ইণ্ডিয়াৰ ইমাৰ্জিং ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইক’চিষ্টেম’ শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে দেশখনে উপভোগ-গধুৰ বজাৰৰ পৰা বিশ্বব্যাপী সামৰ্থ্যৰ কেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে যদিও মহাকাশত নেতৃত্বৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। চিপ উদ্যোগৰ বাধা আৰু ভাৰতে কেনেদৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে সেয়া হ'ল চিপ উদ্যোগটোক ইয়াৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে দক্ষ আৰু সুলভ শ্ৰমিক শক্তিৰ প্ৰাচুৰ্যৰ প্ৰয়োজন ।
ভাৰতে ইয়াৰ দক্ষ আৰু প্ৰচুৰ শ্ৰমিক শক্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে । বৰ্তমানৰ ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত-বেছিভাগ দেশ চিপ বজাৰত টাইৱানৰ বজাৰৰ আধিপত্যৰ বিষয়ে চিন্তিত আৰু যদি চীনে টাইৱান আক্ৰমণ কৰে, তেন্তে সেই বজাৰখন ধ্বংস হ'ব ৷ সেয়েহে চিপ বজাৰত বৈচিত্ৰতা আনিবলৈ বিশ্বব্যাপী জোৰ দিয়া হৈছে যি ইয়াৰ পৰা ভাৰতক লাভান্বিত কৰিব পাৰে ।
একেদৰে, ইতিমধ্যে ভাৰত-আমেৰিকাই মাৰ্চ ২০২৩ ত ছেমিকণ্ডাক্টৰ খণ্ডত এক স্থিতিস্থাপক যোগান শৃংখলা গঢ়ি তোলাৰ বাবে এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে । ই আগবাঢ়ি যোৱা নাই তথাপিও কোৱাড গোটে ২০২১ চনত উন্মোচন কৰা এক যোগান শৃংখলা প্ৰকল্পৰ ঘোষণা কৰিছিল । ইয়াৰ লগতে ভাৰত এখন আটাইতকৈ জনবহুল দেশ হিচাপে চিপৰ বৃহৎ ঘৰুৱা চাহিদা থকাটো উদ্যোগ সম্প্ৰসাৰণত এক অতিৰিক্ত সুবিধা হ'ব ।