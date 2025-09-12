২০৪৭ত ১০ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ স্পৰ্শ কৰিব ভাৰতৰ ৰিয়েল ইষ্টেটে!

ডিজিটেল ডেস্কঃ কলিয়াৰ্ছ আৰু কনফেডাৰেচন অৱ ৰিয়েল এষ্টেট ডেভেলপাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া (ক্ৰেডাই)ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ ৰিয়েল ইষ্টেট বজাৰে ৫–১০ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ স্পৰ্শ কৰিব। যিয়ে দেশৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ (জিডিপি) প্ৰায় এক পঞ্চমাংশ অৰিহণা যোগাব।
ভাৰতৰ জিডিপি বৰ্তমান ৪ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ৩৫–৪০ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। আজিৰ তাৰিখত ০.৩ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (জিডিপিৰ ৬–৮ শতাংশ) মূল্যৰ ৰিয়েল এষ্টেটে তেতিয়ালৈকে জিডিপিৰ ১৪–২০ শতাংশ গঠন কৰিব বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে।
কলিয়াৰ্ছ ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বাদল য়াগনিকে কয় যে ভাৰতৰ ৰিয়েল এষ্টেট খণ্ডই সৰ্বাংগীন অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত আগৰণুৱা আৰু ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ৫–১০ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বজাৰলৈ পৰিণত হ’ব। জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন, বৃদ্ধি পোৱা আয় আৰু সহায়ক গৃহ নিৰ্মাণ নীতিৰ ফলত আৱাসিক বিক্ৰী ২০২৫ চনত ০.৩–০.৪ মিলিয়ন ইউনিটৰ পৰা ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ০.৮–১.০ মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে।
২০৪৭ চনৰ ভিতৰত কাৰ্যালয় আৰু উদ্যোগিক ষ্টক ২ বিলিয়ন বৰ্গফুট (বিএছএফ) অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গ্ৰেড এ অফিচ ষ্টক ইতিমধ্যে ২০১০ চনৰ পৰা তিনিগুণ বৃদ্ধি পাই ৮০ কোটি বৰ্গফুট (এমএছএফ)তকৈও অধিক হৈছে, যিটো প্ৰযুক্তি, বেংকিং, বিত্তীয় সেৱা আৰু বীমা (বিএফএছআই), অভিযান্ত্ৰিক আৰু উৎপাদন, আৰু ফ্লেক্স স্থানৰ দৰে খণ্ডসমূহৰ গ্ল'বেল কেপেবিলিটি চেণ্টাৰ (জিচিচি) আৰু ঘৰুৱা খেলুৱৈ উভয়ৰে পৰা বৃদ্ধি পোৱা চাহিদাৰ ফলত। ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ই আৰু ২.৫–৩ বিএছএফলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে।