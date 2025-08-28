বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ভাৰত!

ডিজিটেল ডেস্কঃই ৱাইৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০৩৮ চনৰ ভিতৰতক্ৰয় শক্তি সমতা(পিপিপি)ৰ ক্ষেত্ৰতভাৰতবিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতিহিচাপে পৰিগণিত হ’ব পাৰে। যাৰ প্ৰকল্পিত জিডিপি হ’ব ৩৪.২ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ। ই ৱায়ে এই দাবী কৰিছে আই এম এফৰ প্ৰক্ষেপণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে।
বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত ভাৰতে ২০২৫ চনত গড় বয়স ২৮.৮ বছৰ, দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ সঞ্চয়ৰ হাৰ আৰু চৰকাৰী ঋণৰ জিডিপি অনুপাত ২০২৪ চনত ৮১.৩ শতাংশৰ পৰা ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৭৫.৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস পোৱাৰ প্ৰকল্প কৰা হৈছে, ইয়াৰ সমনীয়াৰ দৰে নহয়, য’ত ঋণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে।
আই এম এফৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি ই ৱাইয়ে কয় যে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি ২০.৭ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (পি পি পি) হ’ব পাৰে।আমেৰিকা, চীন, জাৰ্মানী, আৰু জাপানৰ তুলনাত ভাৰত অনন্য স্থানত আছে বুলি দৃঢ়তাৰে কয়।
"২০৩০ চনৰ ভিতৰত চীনে ৪২.২ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ প্ৰকল্পিত অৰ্থনীতি (পিপিপি)ৰ সৈতে সামগ্ৰিক আকাৰত আগবাঢ়ি আছে যদিও ইয়াৰ বৃদ্ধ জনসংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱা ঋণ প্ৰত্যাহ্বান। আমেৰিকা শক্তিশালী হৈ আছে যদিও জিডিপিৰ ১২০ শতাংশ অতিক্ৰম কৰা উচ্চ ঋণৰ মাত্ৰা আৰু লেহেমীয়া বৃদ্ধিৰ হাৰৰ সন্মুখীন হৈছে। জাৰ্মানী আৰু জাপান যদিও উন্নত, উচ্চ মধ্যম বয়স আৰু বিশ্ব বাণিজ্যৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড নিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে বাধাগ্ৰস্ত হৈছে।" ই ৱাইৰ এটা বিবৃতিত।
ভাৰতবৰ্ষই জাৰ্মানীক অতিক্ৰম কৰি ২০২৮ চনৰ ভিতৰত বজাৰ বিনিময় হাৰৰ হিচাপত তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ প্ৰকল্পও কৰা হৈছে। ই ৱাইয়ে কয় যে আমেৰিকাৰ শুল্কে ভাৰতৰ জিডিপিৰ প্ৰায় ০.৯ শতাংশ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে যদিও ৰপ্তানি বৈচিত্ৰ্য, শক্তিশালী ঘৰুৱা চাহিদা, আৰু বাণিজ্যিক অংশীদাৰিত্বৰ উন্নতিৰ দৰে উপযুক্ত প্ৰতিকাৰৰ দ্বাৰা জিডিপি বৃদ্ধিৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ মাত্ৰ ০.১ শতাংশ পইণ্টলৈকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাব।