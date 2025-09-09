চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বৃদ্ধি পাব বিনিয়োগঃ ভাৰত-ইজৰাইলৰ মাজত চুক্তি সম্পন্ন...

ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যোৱা সোমবাৰে নতুন দিল্লীত দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি (বিআইটি) স্বাক্ষৰিত হয়। এই চুক্তিয়ে কৰি দুয়োখন দেশৰ মাজত বিত্তীয় আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰা

ডিজিটেল ডেস্কঃ  ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যোৱা সোমবাৰে নতুন দিল্লীত দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি (বিআইটি) স্বাক্ষৰিত হয়। এই চুক্তিয়ে কৰি দুয়োখন দেশৰ মাজত বিত্তীয় আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে।

বিত্তমন্ত্ৰীনিৰ্মলা সীতাৰমণআৰু ইজৰাইলৰ সমকক্ষ বেজালেল স্মোট্ৰিচৰ মাজত স্বাক্ষৰিত এই সন্ধি। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয় যে, "ভাৰত চৰকাৰ আৰু ইজৰাইল ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন দিল্লীত দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে। কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আৰু কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু ইজৰাইলৰ বিত্তমন্ত্ৰী বেজালেল স্মোট্ৰিচে বিআইটিত স্বাক্ষৰ কৰে।"

সংবাদ সংস্থা এএনআইৰউদ্ধৃতিৰে ইজৰাইলৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে কয় যে, ইজৰাইলৰ বিত্তমন্ত্ৰী বেজালেল স্মোট্ৰিচ আৰু ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনে স্বাক্ষৰিত নতুন দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তিয়ে দুয়োখন দেশৰ বিনিয়োগকাৰীৰ মাজত পাৰস্পৰিক বিনিয়োগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব

ইয়াৰ উপৰিও ইজৰাইল হৈছে নতুন দিল্লীৰ বিনিয়োগ সন্ধিৰ নতুন আৰ্হি অনুসৰণ কৰি ভাৰতে এই কৌশলগত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা প্ৰথমখন অৰ্গেনাইজেচন ফৰ ইকনমিক ক’অপাৰেচন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট (অ’ইচিডি)ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ।
সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে স্মোট্ৰিচ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত এই চুক্তিবদ্ধ হৈছে।দেওবাৰে সংবাদ সংস্থাপিটিআইকএক সূত্ৰই জনোৱা মতে, এই ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য হৈছে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাৰ জৰিয়তে ইজৰাইল আৰু ভাৰতৰ মাজত অৰ্থনৈতিক আৰু বিত্তীয় সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)কে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তিৰ ভিত্তি স্থাপন কৰা।
