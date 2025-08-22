সংকটৰ সময়ত ভাৰতে আমাক কৰা সহায় কেতিয়াও নাপাহৰো...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে ইউক্ৰেইনে। ৰাছিয়াৰ সৈতে যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতি প্ৰদৰ্শন কৰা মানৱীয় সাহায্যৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক ধন্যবাদ জনাইছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে। ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত অলেনা ইলচুকে বৃহস্পতিবাৰেপ্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক ধন্যবাদ জনায় যে ৰাছিয়াৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ সময়ত নিজৰ দেশক মানৱীয় সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে।
নিউজ১৮ শ্বেশ্বক্টি ২০২৫ৰ সময়ত ভাৰতত থকা লিথুৱেনিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডায়েনা মিকেভিচিনেৰ সৈতে ‘ডিপ্লমেচি থ্ৰু হাৰ লেন্স’ বিষয়ক অধিবেশনতইলচুকে কয় যে, “প্ৰথমে মই ইউক্ৰেইনৰ হৈ মানৱীয় সাহায্যৰ বাবে এক বিশাল ধন্যবাদ জনাইছো। ভাৰত নিশ্চিতভাৱে গ্ল’বেল চাউথৰ নেতা।
ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধত স্থানচ্যুত হোৱা মহিলা আৰু শিশুসকলৰ বিষয়ে তেওঁ দীঘলীয়াকৈ কয়। সন্তান ৰক্ষাৰ বাবে বহু মহিলাই নিজৰ দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে বুলিও কয় ছানীয়ে। 'বহু মহিলাই নিজৰ সন্তানক ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু অহৰহ গোলাবৰ্ষণৰ পৰা বচাবলৈ আন দেশলৈ পলায়ন কৰিছে। পৰিকল্পনা নকৰাকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী হোৱাটো কঠিন কাৰণ সেই মহিলাসকলৰ বেছিভাগেই, যুদ্ধ নহ'লে তেওঁলোকে দেশ এৰি নাযায়।
যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ শান্তি চুক্তিৰ বাবে চলি থকা আলোচনাত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে পুটিনক ওপৰৰ হাত দিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত ইলচুকে আৰু কয় যে আলাস্কাত তেওঁলোকৰ ল্যাণ্ডমাৰ্ক এনকাউণ্টাৰৰ সময়ত ইউক্ৰেইনত এতিয়াও বোমা বিস্ফোৰণ কৰা হৈছে।