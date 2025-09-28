প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে সৰ্বোচ্চ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছেঃ পুটিন

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে যোৱা সপ্তাহত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে টেলিফোনত কথা পাতি মস্কো আৰু নতুন দিল্লীৰ মাজৰ দীঘলীয়া আৰু মজবুত সম্পৰ্কক পুনৰায় নিশ্চিত কৰিছে। ৰাছিয়া চৰকাৰৰ সদস্যসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত ৰাছিয়াৰ নেতাগৰাকীয়ে এই আদান-প্ৰদানৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰে। ক্ৰেমলিনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাইছে এইসমূহ তথ্য।
পুটিনে ৰাছিয়া-ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ স্থিতিশীলতাক আলোকপাত কৰি ইয়াক “জাতীয় ঐক্যমত্যৰ ওপৰত আধাৰিত” বুলি অভিহিত কৰে। তেওঁ মোডীৰ নেতৃত্বত শাসন ব্যৱস্থা আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সাফল্যৰ প্ৰশংসা কৰে।
পুটিনে লগতে উল্লেখ কৰে যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ, সাৰ্বভৌম নীতি গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অতি ভাল ফলাফল লাভ কৰিছে। বিশ্বৰ প্ৰধান অৰ্থনীতিসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতে সৰ্বোচ্চ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে।
ইফালে, টিভি ব্ৰিকছে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, পুটিনে মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দন টেলিগ্ৰাম প্ৰেৰণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে এই ফোন আহিছিল। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁৰ বাৰ্তাত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় নেতাগৰাকীৰ ব্যক্তিগত অৱদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। 'আপুনি আমাৰ দেশসমূহৰ মাজত বিশেষ সুবিধাপ্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিকভাৱে উপকাৰী ৰাছিয়া-ভাৰতৰ সহযোগিতা গঢ়ি তোলাত এক বৃহৎ ব্যক্তিগত অৱদান আগবঢ়াইছে' বুলিও উল্লেখ কৰে পুটিনে।