আমেৰিকাৰ অতিৰিক্ত শুল্কইও দমাব পৰা নাই ভাৰতৰ অৰ্থনীতিক...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভিন্ন দেশৰ শুল্ক তথা কৰৰ বোজাঁৰ পাছতো বিশ্ব অৰ্থনীতি অপ্ৰতিৰোধ্য গতিত আগবাঢ়িছে ভাৰত। উচ্চ বাণিজ্যিক শুল্ক, উন্নত বজাৰত বৃদ্ধি পোৱা বিত্তীয় টান, আৰু ভংগুৰ মূলধনৰ প্ৰবাহৰ লক্ষণৰ বাবে বিশ্ব অৰ্থনীতিত আন এক অনিশ্চয়তাৰ সময়ছোৱা দেখা গৈছে। তথাপিও ভাৰতৰ বৃদ্ধিৰ ট্ৰেজেক্টৰী স্থিতিস্থাপক হৈয়ে আছে, যিটো ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ আৰু চৰকাৰী ব্যয়ৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হৈ আছে বুলি মঙলবাৰে এছ বি আই কেপিটেল মাৰ্কেটে এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে।
‘টেৰিফছ আৰ মেড ইন দ্য ইউ এছ এ, কিন্তু ৰেজিলিয়েন্স ইজ মেড ইন ইণ্ডিয়া’ শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে আমেৰিকাৰ আক্ৰমণাত্মক শুল্ক ব্যৱস্থা এটা মূল ফ্লেছপইণ্টত পৰিণত হৈছে। শুল্কসমূহৰ আইনী অৱস্থা অৱশ্যে অস্থিৰ: শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ এখন আপীল আদালতে ইয়াক অসাংবিধানিক বুলি ৰায় দিছে, যাৰ ফলত প্ৰশাসনে গোচৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ উন্নীত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বুলি কয়।
আগষ্টৰ শেষৰ ফালে প্ৰৱৰ্তন কৰা আমেৰিকাৰ পাৰস্পৰিক শুল্কে ভাৰতীয় ৰপ্তানিত বিশেষভাৱে আঘাত হানিছে, যাৰ ফলত অটোম’বাইল, কৃষি সামগ্ৰী, বস্ত্ৰশিল্পৰ দৰে মূল খণ্ডৰ ওপৰত ৫০% পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰা হৈছে—য’ত ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল আমদানিৰ সৈতে জড়িত ২৫% অতিৰিক্ত লেভিও আছে।
ৰপ্তানিকাৰকসকলে অধিক খৰচ আৰু মাৰ্জিনৰ চাপৰ সন্মুখীন হয়, যাৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে যোগান শৃংখল আৰু মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৌশলৰ পুনৰ মূল্যায়ন কৰে। ভাৰতৰ বাবে এই শুল্কে ভূ-ৰাজনৈতিক জোকাৰণিৰ প্ৰতি ইয়াৰ বহিঃখণ্ডৰ দুৰ্বলতাক আলোকপাত কৰে।