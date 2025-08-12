চাবস্ক্ৰাইব কৰক

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
সংসদৰ বাহিৰত মিণ্টা দেৱীৰ নামেৰে বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদঃ কোন এই মিণ্টা দেৱী? কিয় ১২৪ তো নট আউট?

ডিজিটেল ডেস্কঃ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰাৰ কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰে দিল্লীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত আজি পুনৰ সংসদ ভৱনত বিৰোধী সাংসদসকলে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিহাৰৰ ভোটাৰ তালিকাৰ নিবিড় সংশোধনী আৰু ভোট চোৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীকে ধৰি একাধিক সাংসদে আজি সংসদৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। 

এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে এটা বিশেষ টি-ছাৰ্ট পৰিধান কৰাও পৰিলক্ষিত হয়। এই টি-ছাৰ্টৰ সন্মুখত ‘মিণ্টা দেৱী’ বুলি লিখাৰ লগতে আৰু এগৰাকী মহিলাৰ ছবি আছে। টি-ছাৰ্টৰ পিছফালে লিখা আছে ‘১২৪ নট আউট’। 

কোন এই মিণ্টা দেৱী? ‘১২৪ নট আউট’ মানে কি?

নিৰ্বাচন আয়োগে ভোট চোৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে যি সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছিল সেই সংবাদ মেলৰ অন্যতম এক আলোচ্য চৰিত্ৰ আছিল মিণ্টা দেৱী। এই মিণ্টা দেৱীৰ নাম বিহাৰৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাত আছে। ভোটাৰ তালিকাত তেওঁৰ বয়স উল্লেখ আছে ১২৪ বছৰ বুলি। অথচ তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ ভোটাৰ। 

যদি মিণ্টা দেৱীৰ বয়স ১২৪ বছৰেই হয় তেন্তে বিশ্বৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আটাইতকৈ বয়সীয়াল ব্যক্তিজনতকৈ ৯ বছৰ ডাঙৰ। সেয়ে কংগ্ৰেছে মিণ্টা দেৱীৰ নাম, ভোটাৰ তালিকাত থকা ফটো আৰু তেওঁৰ ১২৪ বছৰৰ কথা উল্লেখেৰে এই বিশেষ টি-ছাৰ্ট পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। 

‘নিৰ্বাচন আয়োগ বিজেপিৰ এটা বিভাগলৈ পৰিণত হৈছে’

এই প্ৰতিবাদৰ সময়তে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰে কয়, ‘ ইয়াৰ দ্বাৰাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিফলতাৰ স্তৰ বুজিব পাৰি। ৰাজীৱ কুমাৰৰ অধীনত থকা নিৰ্বাচন আয়োগ বিজেপিৰ এটা বিভাগত পৰিণত হৈছে।তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ বিফল হৈছে।উদাহৰণস্বৰূপে মিণ্টা দেৱী প্ৰথমবাৰৰ ভোটাৰ, কিন্তু বয়স ১২৪ বছৰ। সেয়ে আমি এই বিষয়ত আলোচনা বিচাৰো।”

তেওঁ অভিযোগ কৰে যে বিহাৰৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাখন “ভুৱা নাম” থকা “ভুৱা ভোটাৰ তালিকা”। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ মুৰব্বী ছোনিয়া গান্ধী, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ডেৰেক অ’ব্ৰাইন, ডিএমকেৰ টি আৰ বালু, এনচিপি(এছ পি)ৰ সুপ্ৰিয়া চুলেকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিৰোধী নেতাই সংসদৰ বাহিৰত এইদৰে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।

 

