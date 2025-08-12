আমেৰিকালৈ স্মাৰ্টফোন যোগানত শীৰ্ষস্থানত ভাৰত

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰত সম্প্ৰতি আমেৰিকালৈ স্মাৰ্টফোন ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ যোগানকাৰী দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। লগতে দেশত ইলেক্ট্ৰনিকছ উৎপাদনৰ মুঠ মূল্য ১২ লাখ কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিছে। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, বিগত ১১ বছৰত ইলেক্ট্ৰনিক উৎপাদন ছয়গুণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ইলেক্ট্ৰনিক ৰপ্তানি আঠগুণ বৃদ্ধি পাই ৩ লাখ কোটি টকালৈ উপনীত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় ৰেল আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে দেওবাৰে সদৰি কৰিছে এই তথ্য।
বেংগালুৰুত মেট্ৰ’ প্ৰকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে, ২০১৪ চনত ভাৰতত মাত্ৰ দুটা মোবাইল উৎপাদন ইউনিট আছিল, যাৰ সংখ্যা এতিয়া ৩০০ৰো অধিক হৈছে। ২০১৪-১৫ চনত বিক্ৰী হোৱা ফোনৰ ২৬% ঘৰুৱাভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া দেশত বিক্ৰী হোৱা ৯৯.২% ফোন স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত।
ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতীন প্ৰসাদেও লোকসভাত জনাইছিল যে, মোবাইল নিৰ্মাণৰ বাবে পিএলআই আঁচনিয়ে ১২,৩৯০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে ৮,৪৪,৭৫২ কোটি টকাৰ উৎপাদন আৰু ৪,৬৫,৮০৯ কোটি টকাৰ ৰপ্তানি নিশ্চিত কৰিছে। আঁচনিখনে এতিয়ালৈকে প্ৰায় ১.৩০ লাখ নতুন চাকৰি সৃষ্টি কৰিছে। আনহাতে, চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, ২০১৪-১৫ চনত মোবাইল আমদানিৰ চাহিদা আছিল ৭৫%, ২০২৪-২৫ চনত সেই সংখ্যা হ্ৰাস পাই মাত্ৰ ০.০২% হৈছে।