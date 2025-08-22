জাপানে ১০বছৰত ভাৰতত বিনিয়োগ কৰিব ৬৮ বিলিয়ন ডলাৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতৰ ব্যক্তিগত খণ্ডত বিনিয়োগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব জাপানে। জাপান চৰকাৰে ভাৰতত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগৰ লক্ষ্য আগন্তুক ১০ বছৰত ৬৮ বিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইছিবা আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২৯ আগষ্টত টকিঅ’ত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত এই নতুন লক্ষ্য নিশ্চিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে।
এই পৰিকল্পনাই জাপানৰ বৰ্তমানৰ পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত ৫ ট্ৰিলিয়ন য়েন বিনিয়োগৰ লক্ষ্যক সম্প্ৰসাৰিত কৰিব, যিটো ২০২২ চনৰ মাৰ্চ মাহত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ’ কিছিডাই ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত জাপানী ব্যৱসায়ীসকলে ভাৰতত গড়ে প্ৰতি বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় ১ ট্ৰিলিয়ন য়েন বিনিয়োগ কৰিছে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগক অধিক উৎসাহিত কৰিবলৈ চৰকাৰে লক্ষ্য আপডেট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, ২৯ আগষ্টৰপৰা ৩১ আগষ্টলৈকে মোডীৰজাপান ভ্ৰমণৰ কথা। দুয়োখন চৰকাৰে অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এক নতুন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ কাঠামো, যেনে জটিল সামগ্ৰীৰ সুস্থিৰ যোগান নিশ্চিত কৰা আৰু মূল আন্তঃগাঁথনিৰ সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা এক নতুন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ কাঠামো আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে।
জাপান ভ্ৰমণৰ সময়ত মোদীয়ে এনে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব য’ত জাপানী আৰু ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে বিনিয়োগ প্ৰকল্পৰ চুক্তিকে ধৰি ১০০ৰো অধিক বুজাবুজিৰ স্মাৰকপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। জাপান আৰু ভাৰতেও মোডীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত নিৰাপত্তা সহযোগিতাৰ যুটীয়া ঘোষণাপত্ৰখন সংশোধন কৰিব—২০০৮ চনত প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াক সংশোধন কৰা হ’ব।
বৰ্তমানৰ ঘোষণাত দুয়োখন দেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা, প্ৰতিৰক্ষা আৰু সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত সহযোগিতা সামৰি লোৱা হৈছে। ইছিবা আৰু মোদীয়ে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ বৈদেশিক আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহমতত উপনীত হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।