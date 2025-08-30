খুচুৰা বিক্ৰীৰ বাবে ‘ভাৰত’ ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত ৫ লাখ টনকৈ চাউল আৰু ঘেঁহু আবণ্টন

ডিজিটেল ডেস্কঃ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে “ভাৰত” ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত অধিক খুচুৰা বিক্ৰীৰ বাবে গ্ৰাহকক পোনপটীয়াকৈ ভাৰতীয় কৃষি সমবায় ফেডাৰেচন লিমিটেড আৰু ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় গ্ৰাহক ফেডাৰেচনৰ দৰে সমবায় সংস্থাসমূহক ঘেঁহু আৰু চাউল মিলাই ১০ লাখ টন আবণ্টন দিছে। ফলত বজাৰৰ মূল্যতকৈ কম মূল্যত এই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ গ্ৰাহকক যোগান ধৰিব পৰা যাব।
অৱশ্যে এই সমবায়সমূহে শস্যৰ সতেজ মজুত উঠাই লোৱাৰ পূৰ্বে পূৰ্বতে আবণ্টিত পৰিমাণৰ বিক্ৰী শেষ হোৱা বুলি এক প্ৰতিশ্ৰুতি দাখিল কৰিব লাগিব বুলিও চৰকাৰে চৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। খবৰ অনুসৰি নিজা ষ্ট’ৰ, মোবাইল ভ্যান আৰু ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ লগতে বৃহৎ শৃংখলাবদ্ধ খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলৰ জৰিয়তে অধিক খুচুৰা বিক্ৰীৰ বাবে নাফেড আৰু এনচিচিএফক চাউল বিক্ৰী প্ৰায় তিনি মাহৰ ব্যৱধানৰ পিছত অহা নৱেম্বৰ মাহত আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।
চাউলৰ সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য ১০ কিলোগ্ৰামৰ বেগত ৩৪০ আৰু ঘেঁহুৰ ১০ কিলোগ্ৰামৰ বেগত ৩০০ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।
ৰাজ্য সাহায্য প্ৰত্যাহাৰ
ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চেণ্ট্ৰেল পুল ষ্টকৰ সিদ্ধান্ত আৰু অধিসূচনা অনুসৰি সমবায়সমূহে ৩১ অক্টোবৰলৈকে ২,৪০০ টকাত প্ৰতি কুইণ্টল চাউল ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত ২০২৬ চনৰ ৩০ জুনলৈকে ২,৪৮০ টকাত প্ৰতি কুইণ্টল ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এফচিআই ষ্টকৰ পৰা ঘেঁহুৰ ইছ্যু মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে পৰিবহণ খৰচ বাদ দি প্ৰতি কুইণ্টলত ২,৫৫০ টকা।
চৰকাৰে ‘ভাৰত’ ব্ৰেণ্ডৰ চাউলৰ অধীনত এই সমবায় সংস্থাসমূহলৈ মূল্য স্থিতিশীলতা পুঁজি (PSF)ৰ পৰা প্ৰতি কুইণ্টলত ২০০ টকা ৰাজা সাহায্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। এই ৰাজ সাহায্য যোৱা ১ জুলাইৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি ব্যক্তিগত মিলাৰৰ জৰিয়তে ‘ভাৰত’ ব্ৰেণ্ডৰ চাউল বিক্ৰীৰ অনুমতিও এই বছৰত দিয়া হোৱা নাই।
যদিও চৰকাৰৰ ওচৰত “ভাৰত” ব্ৰেণ্ডৰ চাউল আৰু আটা পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত ষ্টক আছে, তথাপিও অধিসূচনাৰ পলমৰ বাবে এই সমবায়সমূহে দুৰ্গা পূজা আৰু দীপাৱলীৰ উৎসৱৰ সময়ছোৱাত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। কাৰণ অৰ্ডাৰ লাভ কৰাৰ পিছত নাফেদ আৰু এনচিচিএফ দুয়োটাই মিলাৰৰ পৰা প্ৰচেছিং (ঘেঁহুৰ পৰা আটালৈ), পেকেজিং আৰু যোগানৰ বাবে নিবিদালৈকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত অতি কমেও ছয় সপ্তাহৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন।