ভাৰত আমাৰ বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুঃ স্বাধীনতা দিৱসত ভিন্ন দেশৰ বাৰ্তা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতৰ সৈতে ভিন্ন সময়ত বহু কথাত মতানৈক্য হোৱা বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক। মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী, আৰু ভাৰতৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ জনসাধাৰণক স্বাধীনতা দিৱসত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে।
এক্সৰ ওপৰত এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, ‘আজিৰ দিনটোৰ উৎসৱত ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মনোভাৱ আৰু সাফল্যৰ প্ৰতিধ্বনি লাভ কৰক।ভাৰত সদায় মালদ্বীপৰ এক বিশ্বাসযোগ্য উন্নয়নৰ অংশীদাৰ হৈ আহিছে।আমাৰ দেশসমূহৰ মাজত উচ্চ পৰ্যায়ৰ আদান-প্ৰদান আৰু জনসাধাৰণৰ যোগাযোগ বৃদ্ধি পোৱাৰ গভীৰ শলাগ লৈছো, যিয়ে আমি গঢ়ি তোলা শক্তিশালী সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে।
ভাৰতত থকা ৰাছিয়াৰ দূতাবাসেও ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ উষ্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ভাৰতৰ “আৰ্থ-সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, কাৰিকৰী, আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত বহুলভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সফলতা” আৰু ইয়াৰ “বিশ্ব মঞ্চত সুপ্ৰাপ্য সন্মান”ৰ প্ৰশংসা কৰে। 'আমি ভাৰতৰ সৈতে আমাৰ বিশেষ, বিশেষ সুবিধাপ্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক অতিশয় মূল্য দিওঁ।
মই নিশ্চিত যে, আমাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে আমি একাধিক ক্ষেত্ৰত গঠনমূলক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰি যাম।ই আমাৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ জনগোষ্ঠীসমূহৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে মিল খায় আৰু আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী উভয়তে নিৰাপত্তা আৰু স্থিতিশীলতা শক্তিশালী কৰাত সমৰ্থন কৰে", বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে।
আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ইও আমেৰিকাৰ হৈ উষ্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ শক্তি আৰু মুক্ত, মুকলি, আৰু সুৰক্ষিত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভাগ-বতৰা দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰি ৰুবিঅ’ই বিশ্বৰ বৃহত্তম আৰু পুৰণি গণতন্ত্ৰসমূহৰ মাজৰ অংশীদাৰিত্বক “ফলস্বৰূপ আৰু সুদূৰপ্ৰসাৰী” বুলি অভিহিত কৰে।
বৃহস্পতিবাৰে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত ৰুবিঅ’ই কয় যে ভাৰতৰ জনসাধাৰণে ১৫ আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ সময়ত আমেৰিকাৰ হৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু উষ্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। “বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি গণতন্ত্ৰৰ মাজৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক ফলস্বৰূপ আৰু সুদূৰপ্ৰসাৰী। ১৯৪৭ চনৰ পৰা ভাৰতৰ “স্বাধীনতা, গণতন্ত্ৰ আৰু ঐক্য”ৰ চিৰস্থায়ী মূল্যবোধক উদযাপন কৰি মৰিচাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ড০ নবীন ৰামগুলামে তেওঁৰ উষ্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।