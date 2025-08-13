চাবস্ক্ৰাইব কৰক

স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ অংশস্বৰূপে শিৱসাগৰত খোজ কঢ়া প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন

ডিজিটেল সংবাদ,শিৱসাগৰ: দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি পুৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ এক "খোজ কঢ়া প্ৰতিযোগিতা"ৰ আয়োজন কৰা হয়। জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়।

অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত গৌৰী প্ৰিয়া দেউৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন কৰা এই প্ৰতিযোগিতা চাৰিটা শাখাত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাধাকো নেওচি এই প্ৰতিযোগিতাত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ উৎসাহপূৰ্ণ বিপুল অংশগ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হয়। 

এই প্ৰতিযোগিতাৰ ৭০ বছৰ বয়সৰ অনুৰ্ধ শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে দিলীপ কুমাৰ শইকীয়াই, দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে মনজিত ফুকনে আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে দুলাল চন্দ্ৰ কলিতাই। আনহাতে, ৭০ বছৰ বয়সৰ উৰ্ধ শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে প্ৰদীপ চন্দ্ৰ বড়াই, দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে ঘন কান্ত সন্দিকৈয়ে আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে ভদেশ্বৰ ফুকনে। 

 ৭০ বছৰ বয়সৰ উৰ্ধৰ মহিলা শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে অনুৰূপা গগৈয়ে, দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে লীলা বৰগোহাঁইয়ে আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে কল্পনা বৰুৱাই। ইয়াৰ উপৰিও ৮০ বছৰ বয়সৰ উৰ্ধৰ বিশেষ শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে শংকৰ লাল আগৰৱালাই আৰু দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে প্ৰদীপ বৰদলৈয়ে। 

জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া সঞ্জয় উপাধ্যায়ৰ পৰিচালনাত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ জিলা পৰ্যায়ৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত পুৰস্কৃত কৰা হ'ব।

