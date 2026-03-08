চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা ক্রীড়া-জগত

আহমেদাবাদত দেশমাতৃৰ শিৰত তুলি দিলে বিশ্ব জয়ৰ মুকুট

আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতে মা ভাৰতীৰ সন্তানে শিৰত তুলি দিলে বিশ্ব জয়ৰ মুকুট। গদাধাৰী বেট লৈ ক্ৰিজত নমা প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰে অতি নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰি গল নিউজিলেণ্ডৰ বলাৰক।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
250

ডিজিটেল ডেস্ক :আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতে মা ভাৰতীৰ সন্তানে শিৰত তুলি দিলে বিশ্ব জয়ৰ মুকুট। গদাধাৰী বেট লৈ ক্ৰিজত নমা প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰে অতি নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰি গল নিউজিলেণ্ডৰ বলাৰক।

 এজন - দুজন নহয়, ৩জন দুধৰ্ষ বেটাৰে কৰিলে বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক। উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বৰে সৰ্ববৃহৎ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোডী ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত টি-২০ বিশ্বকাপত অনাসয়ে নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰে।

648437816_1344043491086371_6708249416998366490_n

এই জয়ৰ মূলতে ভাৰতৰ অপেনিং বেটাৰ সঞ্জু ছেমছন আৰু অভিষেক শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক। ইয়াৰ পাছতে আনটো বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলে ঈশান কিষাণে। তেওঁ কৰে মাত্ৰ ২৫টা বলতে ৫৪ ৰান। একেদৰে শেষৰ ফালে শিৱম ডুবে (২৬ অপঃ) আৰু তিলক বাৰ্মাই কৰে অপৰাজিত ৮ৰান।

649515792_1344017724422281_8537738718649125221_n

প্ৰণিধানযোগ্য যে, ভাৰতে বান্ধি দিয়া ২৫৫ ৰানৰ বিজয় লক্ষ্য আগত লৈ খেলপথাৰত নমা প্ৰতিপক্ষ নিউজিলেণ্ডে আৰম্ভণিতে শলঠেকত পৰে। দলীয় স্কৰ ৩১ ৰানতে ফিন এলেনৰ উইকেট হেৰুওৱাৰ পাছতে ৰাচীন ৰবীন্দ্ৰৰ উইকেট হেৰুৱাই দলটোৱে।

647542864_1344043384419715_5902257650956745369_n

আহমেদাবাদত ভাৰতীয় বলাৰৰ আক্ৰমণাত্মক বলিং আক্ৰমণত নিউজিলেণ্ডে ১৫৯ ৰানত ইনিংছ সামৰি পৰাজয়ৰ মূৰ পাতি লয়। এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, নৰেন্দ্ৰ মোডী ষ্টেডিয়ামতে ভাৰতে আই চি চিৰ কোনো প্ৰতিযোগিতাত সাফল্য লাভ কৰা নাছিল। কাৰ্যতঃ এইবাৰ ভাৰতে বিশ্বকাপ জিকি অভিশাপমুক্ত কৰে ষ্টেডিয়ামখনক। লগতে বুজাই দিয়ে যে, কঠোৰ পৰিশ্ৰম, একাগ্ৰতা, লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত কৰাৰ পাছত এনে হাজাৰটা অভিশাপ খণ্ডন কৰিব পাৰে টীম ইণ্ডিয়াই...

বিশ্বকাপ