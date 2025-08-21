চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বিশ্বৰ বজাৰত ভাৰতৰ বস্ত্ৰ সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি

বিশ্বজুৰি অনিশ্চয়তাৰ মাজতো ২০২৫ চনৰ জুলাইত ভাৰতৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰধান সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ হাৰ ৫.৩৭% বৃদ্ধি পাই ৩.১ বিলিয়ন ডলাৰ হৈছে। যিটো পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত ২.৯৪ বিলিয়ন ডলাৰ আছিল

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল ডেস্ক : বিশ্বজুৰি অনিশ্চয়তাৰ মাজতো ২০২৫ চনৰ জুলাইত ভাৰতৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰধান সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ হাৰ ৫.৩৭% বৃদ্ধি পাই ৩.১ বিলিয়ন ডলাৰ হৈছে। যিটো পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত ২.৯৪ বিলিয়ন ডলাৰ আছিল।

বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে, “গোলকীয় অনিশ্চয়তাৰ মাজতো ভাৰতৰ বস্ত্ৰ ৰপ্তানিয়ে ইতিবাচক বৃদ্ধিৰ সূচনা অব্যাহত ৰাখিছে। যিয়ে নিয়োগ, ৰপ্তানি আৰু অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ মূল চালক হিচাপে খণ্ডটোৰ ভূমিকাক পুনৰ দৃঢ় কৰি তুলিছে।”

উল্লেখযোগ্য যে, ভাৰতৰ বস্ত্ৰ আৰু পোছাক খণ্ডই জুলাইত স্থিতিস্থাপকতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। ২০২৫ৰ এপ্ৰিল–জুলাইৰ সময়ছোৱাত বস্ত্ৰশিল্পৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ১২.১৮ বিলিয়ন ডলাৰ আছিল।

