ইটাখোলাৰ পদুমনি গাঁৱত ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট : চতিয়াৰ ইটাখোলা আৰক্ষী চকী এলেকাৰ পদুমনি গাঁও নিবাসী দিগন্ত কোঁচ আৰু অঞ্জু কোঁচৰ ১৬ বছৰীয়া কন্যা চুমি কোঁচ শুক্ৰবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ঘটনাই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ পিতৃ- মাতৃয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকৰ কন্যা চুমি কোঁচে ২৪ অক্টোবৰ শুক্ৰবাৰে পুৱা বিদ্যালয়লৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৷
কিন্তু সন্ধিয়া পৰ্য্যন্ত তেওঁলোকৰ কন্যাগৰাকী ঘৰলৈ ওভতি নাহিল ৷ ওৰেটো নিশা চিন্তাক্লিষ্ট হৈ থকা পিতৃ মাতৃয়ে পিচদিনা পুৱা বিভিন্ন ঠাইৰ আত্মীয়ৰ ঘৰত খবৰ কৰিও কোনো সন্ধান নাপালে নিজ কন্যাৰ৷
অৱশেষত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিয়ে উপায়হীন হৈ ইটাখোলা আৰক্ষী চকীত কন্যা চুমি কোঁচৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৷ আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও নিৰুদ্দিষ্টৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই৷
আজি চাৰিটাকৈ দিন ধৰি মেধাবী ছাত্ৰীগৰাকী সন্ধানহীন হৈ থকাৰ খবৰে সকলোকে চিন্তিত কৰাৰ ফলতে শুভাকাংক্ষী গাঁওবাসী ৰাইজ বাসভৱনত উপস্থিত হৈ শোকাকুল পিতৃ মাতৃক সান্তনা দিয় পৰিলক্ষিত হয় ৷ ৰাইজৰ মতে নিৰুদ্দিষ্ট চুমি কোনো দুষ্টচক্ৰৰ কবলত পৰিছে ৷
যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্ব্বেও নদুৱাৰ অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীও যুৱতী -মহিলাক দুষ্ট চক্ৰই বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে লৈ গৈ বহিঃৰাজ্যত ধনৰ বিনিময়ত অসাধু চক্ৰৰ হাতত গতাই দিয়াৰ তথ্য উদ্ধাৰ হৈছিল ৷