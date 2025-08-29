চাবস্ক্ৰাইব কৰক

অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অ-কংগ্রেছী মুখ্যমন্ত্রী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি

১৯৭৮ চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত গোলাপ বৰবৰা হৈ পৰিছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অ-কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্রী।

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : ১৯৭৮ চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত গোলাপ বৰবৰা হৈ পৰিছিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অ-কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্রী। শুকুৰবাৰে শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবার্ষিকী শুভাৰম্ভ কৰি অমিত শ্বাহে সুধাকণ্ঠৰ মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতিটিৰ উল্লেখ কৰি কয় যে গোলাপ বৰবৰাই মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰিছিল।

অমিত শ্বাহে তেখেতৰ বক্তব্যত উল্লেখ কৰে যে ভোটাৰ তালিকাৰ পর্যবেক্ষণ কৰাৰ কাৰ্য গোলাপ বৰবৰাৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু অসমত থকা সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আনিছিল। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এনেবোৰ কাৰণতেই সময়ে সময়ে ভোটাৰ তালিকাৰ উন্নীত কৰাৰ প্ৰক্রিয়া যে অতি প্রয়োজনীয় তাক উল্লেখ কৰে। 

বর্তমানো নির্বাচন আয়োগে পৰিচালনা কৰি থকা এছ আই আৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "বহুজনে এই প্রক্রিয়াৰ বিৰোধিতা কৰাটো সঁচাকৈয়ে দুর্ভাগ্যজনক, ভোটাৰ তালিকাত বিদেশী নাগৰিক সন্নিৱিষ্ট হৈ থকাটো দেশবাসীয়ে কেতিয়াও নিবিচাৰে।"

অসম চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ প্ৰশংসা কৰি কয় যে এই চৰকাৰে বনাঞ্চলৰ ভূমিৰ লগতে গুৰু দুজনাৰ অৱদান সত্ৰভূমিৰো ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিছে। গোলাপ বৰবৰাৰ অভিযানৰ দৰে বিষয়ৰ আধাৰতেই যে ভাৰত চৰকাৰে এক হাইপাৱাৰ ডেম'গ্রাফিক চেজ মিছনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। পাঁচখন জিলাৰ নাম আৰু তথ্য উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে অসমত আজি ১ লাখ ২৬ হাজাৰ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত হৈছে। 

তেওঁ উল্লেখ কৰে চৰকাৰে অসমক বিদেশীমুক্ত কৰাৰ যি প্রতিশ্রুতি প্ৰদান কৰিছিল, সেয়া সম্পূর্ণ হোৱা নাই কিন্তু এই দিশত সম্পূর্ণ নিষ্ঠাৰে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু অসমক বিদেশী মুক্ত কৰাৰ পূৰ্ণ সংকল্প চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে।

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে নিজ দলৰ ব্যক্তি নোহোৱা সত্ত্বেও গোলাপ বৰবৰাৰ দৰে জনতাৰ নেতাক প্রকৃত সম্মান দিবলৈ গ্ৰহণ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈ উল্লেখ কৰে যে পূৰ্বৰ  কংগ্ৰেছ চৰকাৰে গোলাপ বৰবৰাৰ দৰে বহুজনক অৱহেলা কৰিছিল আৰু এনে ইতিহাসক গাপ দি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। 

আনকি গোপীনাথ বৰদলৈৰ দৰে নেতাকো ভাৰতীয় জনতা পার্টী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰেই ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰাৰ বিষয়েও তেওঁ উল্লেখ কৰে। গোলাপ বৰবৰাই শাসনৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়েও গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। 

অসম চৰকাৰে গোলাপ বৰবৰাৰ নামেৰে ৰাজ্যিক পঞ্চায়ত আৰু গ্রামোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানখন উৎসৰ্গা কৰাৰ বাবে শলাগ লৈ তেওঁ কয় যে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত গোলাপ বৰবৰাৰ স্থিতি লগতে তেখেতৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে অসম তথা ভাৰতে এই জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনৰ জৰিয়তে জ্ঞাত হ'ব পাৰিব।

