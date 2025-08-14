চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সম্পত্তিৰ লোভত হাজোৰ এটা পৰিয়ালক প্ৰাণে মৰাৰ অভিসন্ধি এদল নিচাসক্ত যুৱকৰ

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
web hajo

ডিজিটেল সংবাদ, হাজো : হাজোৰ পাখামেলাত এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে । সম্পত্তিৰ লোভত এটা পৰিয়ালক তীব্র মানসিক অত্যাচাৰ চলাইছে এদল ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে।

হাজোৰ পাখামেলাৰ কল্পনা তালুকদাৰৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত এদল ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে প্ৰতিদিনে চলাই গৈছে অত্যাচাৰ ।মূলতঃ কল্পনা তালুকদাৰৰ পৰিয়ালৰ কোনো ল'ৰা সন্তান নথকা বাবেই এনেকুৱা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে একাংশ যুৱকে।

নিশা হ'লেই এইসকল ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ দলটোৱে ঘৰত ইটা- শিলৰে আক্ৰমণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ঘৰৰ গেট চোকা অস্ত্ৰৰ জৰিয়তে কাটি বলপূৰ্বক গৃহ প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱা বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালটোৱে । ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি যুৱকৰ দলটোৱে বাট আগছি ধৰি হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে ।

যিটো সময়ত ৰাজ্যেত নাৰী সুৰক্ষাক লৈ চৰকাৰ তৎপৰ, তেনে সময়ত হাজোৰ মাজমজিয়াত এটা পৰিয়ালৰ আটাইকেইগৰাকী মহিলাই প্ৰাণৰ মমতাত ঘৰ সোমাই থাকিব লগা হোৱা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি তীব্র চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে ।ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা হাজো আৰক্ষীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীৰ পৰা কোনো যোগাত্মক সঁহাৰি নোপোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

অসম আৰক্ষী হাজো