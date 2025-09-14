চাবস্ক্ৰাইব কৰক

পানবাৰীত উদ্ধাৰ ১২ চকীয়া এখন চুৰি ট্ৰাক

গৌৰীপুৰ পানবাৰীত নিশা গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ ১২ চকীয়া এখন চুৰি ট্ৰাক। পশ্চিম বংগৰ পৰা চুৰি হৈছিল ট্ৰাকখন।

  • ৰাজ্যত এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে গাড়ী চুৰি চক্ৰ।
  • গৌৰীপুৰ পানবাৰীত নিশা গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ ১২ চকীয়া এখন চুৰি ট্ৰাক।
  • পশ্চিম বংগৰ পৰা চুৰি হৈছিল ট্ৰাকখন।
  • নম্বৰ প্লেট সলনি কৰি চুৰি ট্ৰাকখন সৰবৰাহ কৰতে আৰক্ষীৰ অভিযান।
  • গৌৰীপুৰ আৰু পশ্চিম বংগ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত উদ্ধাৰ ট্ৰাকখন।
  • গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ লগত জড়িত দুজনক আটক কৰাৰ লগতে আন দুজনৰ পলায়ন।
  • আটক হোৱা দুজন ক্ৰমে ঝোগৰাৰপাৰৰ সাহজামাল শেখ, আনজন কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ফকিৰাগ্ৰামৰ আল ফাৰুক।
  • গাড়ী চুৰি চক্ৰত ব্যৱহৃত AS-19-K-2921 নম্বৰৰ এখন ALTO বাহন জব্দ।
  • গৌৰীপুৰ আৰু পশ্চিম বংগ আৰক্ষীয়ে এই সংক্ৰান্তত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।
