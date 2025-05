জম্মু- কাশ্মীৰত ছহিদ বি এছ এফ জোৱান...

ডিজিটেল ডেস্ক : জম্মু- কাশ্মীৰত সংঘটিত হোৱা পাকিস্তানৰ গোলাবৰ্ষণত এজন ভাৰতীয় বি এছ এফ জোৱানে দেওবাৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। নিহত জোৱানজনৰ নাম দীপক চিংগাখাম। তেওঁৰ ঘৰ আছিল মণিপুৰত।

উল্লেখযোগ্য যেস ১০মে’ৰ নিশা জম্মু আৰু আৰ এছ পুৰা ছেক্টটৰৰ সীমান্তত পাকিস্তানৰে হোৱা গুলীয়াগুলীত বি এছ এফ জোৱানজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। তাৰ পাছতে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও অৱশেষত জীৱন- মৃত্যুৰে যুঁজি মৃত্যুবৰণ কৰে।

তেওঁৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে বি এছ এফৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে। দেশৰ হকে কৰা পৰম ত্যাগক ভাৰতবাসীয়ে সদায় স্মৰণ কৰিব বুলি বিষয়াসকলে শোকবাৰ্তাত উল্লেখ কৰে।

একেদৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙেও সামাজিক মাধ্যমযোগে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়- তেওঁ আছিল মণিপুৰৰ গৌৰৱান্বিত পুত্ৰ। এজন মেটেই হিচাপে তেওঁ যি সাহসেৰে যুঁজ দিলে সেয়া অনস্বীকাৰ্য অৱদান।

Deeply saddened by the martyrdom of BSF Braveheart Constable (GD) Deepak Chingakham, who sustained fatal injuries during cross border firing from Pakistan in the R S Pura sector and laid down his life in the line of duty. He was a proud son of Manipur, and as a Manipuri-Meitei,… pic.twitter.com/fFzlzMKB5x

উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে দীপকৰ নশ্বৰদেহ সোমবাৰে পালৌৰাৰ ফ্ৰন্টিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছে। তাতে তেওঁৰ নশ্বৰদেহত স-সন্মানেৰে মাল্যাৰ্পণ জনোৱা হ'ব। লগতে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মুখ্য কাৰ্যালয়ত ।

DG BSF and All Ranks salute the supreme sacrifice made by Constable Deepak Chingakham in the line of duty.



He was injured in cross border fire by Pakistan on 10th May 2025 along the International Boundary in R S Pura area, Jammu. He succumbed to his injuries today on 11th May… pic.twitter.com/W7NLLzBek1