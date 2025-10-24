১৭তম ৰোজগাৰ মেলাঃ গুৱাহাটীত নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ...

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ’কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে ১৭তম ৰোজগাৰ মেলাত ভাষণ দিয়ে আৰু ৫১,০০০তকৈও অধিক প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে যে এই বছৰৰ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীয়ে সকলোৰে জীৱনলৈ নতুন পোহৰ কঢ়িয়াই আনিছে। উৎসৱ উদযাপনৰ মাজতে, স্থায়ী চাকৰিৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰাটোৱে আনন্দৰ মাত্ৰা দুগুণ কৰে।
মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই সুখ আজি সমগ্ৰ দেশৰ ৫১,০০০ৰো অধিক যুৱক-যুৱতীয়ে অনুভৱ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ অহা অপৰিসীম আনন্দক তেওঁ অনুভৱ কৰে আৰু সকলো নৱনিযুক্ত আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক অভিনন্দন জনায় আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এই নতুন আৰম্ভণিৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি গুৱাহাটীত আয়োজিত ৰোজগাৰ মেলাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ কৰে আৰু যুৱপ্ৰজন্মৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে আজিৰ নিযুক্তি কেৱল চৰকাৰী চাকৰি নহয়, বৰঞ্চ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত সক্ৰিয়ভাৱে অৰিহণা যোগোৱাৰ সুযোগ। তেওঁ আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে নিযুক্তি লাভ কৰাসকলে নিষ্ঠা আৰু আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিব আৰু এখন বিকশিত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বাবে উন্নত ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নৱনিযুক্তসকলক 'নাগৰিক দেৱ ভৱ' মন্ত্ৰ পাহৰি নাযাবলৈ আৰু সেৱা তথা সমৰ্পণৰ মনোভাৱ বজাই ৰাখি কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায়।
"যোৱা ১১ বছৰ ধৰি দেশবাসীয়ে এখন উন্নত আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ সংকল্প লৈ আগবাঢ়ি আছে, যুৱপ্ৰজন্মই এই যাত্ৰাত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে", প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে যুৱ সবলীকৰণ তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ বাবে এক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয়। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ৰোজগাৰ মেলা যুৱ ভাৰতীয়সকলৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম হৈ পৰিছে, শেহতীয়াকৈ এই মেলাৰ জৰিয়তে ১১ লাখতকৈও অধিক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে।
নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে কয় যে এই প্ৰচেষ্টা কেৱল চৰকাৰী চাকৰিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয়। চৰকাৰে ৩.৫ কোটি যুৱক-যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে 'পিএম বিকশিত ভাৰত ৰোজগাৰ যোজনা "আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ লগতে মন্তব্য কৰে যে স্কিল ইণ্ডিয়া মিছনৰ দৰে পদক্ষেপে যুৱপ্ৰজন্মক প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণৰে সুসজ্জিত কৰি তুলিছে, আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰ সেৱাৰ দৰে মঞ্চসমূহে তেওঁলোকক নতুন সুযোগৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে এই মঞ্চৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে ৭ কোটিৰো অধিক খালী পদৰ তথ্য যুৱক-যুৱতীসকলৰ সৈতে ভাগ বাটোৱাৰা কৰা হৈছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ঘোষণা কৰে- 'প্ৰতিভা সেতু পৰ্টেল' - যিয়ে ইউ পি এছ চিৰ চূড়ান্ত তালিকাত উপনীত হোৱা কিন্তু নিৰ্বাচিত নোহোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক বিশেষ সুযোগ প্ৰদান কৰে। তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা বিফল নহ'ব, কিয়নো ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা দুয়োধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানে এতিয়া প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে এই প্ৰতিভাশালী ব্যক্তিসকলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰে যে যুৱ প্ৰতিভাৰ এই সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰে বিশ্বৰ সন্মুখত ভাৰতৰ যুৱ সামৰ্থ্য প্ৰদৰ্শন কৰিব।
জি এছ টি সঞ্চয় উৎসৱৰ দ্বাৰা উৎসৱৰ বতৰ সমৃদ্ধ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি মোদীয়ে সমগ্ৰ দেশতে জি এছ টিৰ হাৰ হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰৰ কথা উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে এই সংস্কাৰসমূহৰ প্ৰভাৱ গ্ৰাহকৰ সঞ্চয় কৰাৰ বাহিৰেও পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ জিএছটি সংস্কাৰসমূহে নিযুক্তিৰ সুযোগো বৃদ্ধি কৰিছে। জিএছটি সঞ্চয় উৎসৱো এক নিয়োগ উৎসৱলৈও ৰূপান্তৰিত হৈছে। তেওঁ এমএছএমই খণ্ড আৰু খুচুৰা বাণিজ্যত এই সংস্কাৰৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰে, যিয়ে এতিয়া উৎপাদন, পৰিবহণ আৰু আনুষংগিক ব্যয়, পেকেজিং আৰু বিতৰণত নতুন নিযুক্তিৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে।
ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ শক্তি দেশৰ অন্যতম বৃহৎ সম্পদ বুলি উল্লেখ কৰি মোদীয়ে 'এই বিশ্বাস আৰু আত্মবিশ্বাসে বৈদেশিক নীতিকে ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰগতিৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰে' বুলি কয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক আৰু গোলকীয় বুজাবুজি চুক্তিত যুৱ প্ৰশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি আৰু নিযুক্তি সৃষ্টিৰ ব্যৱস্থা ক্ৰমান্বয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শেহতীয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, ফিনটেক আৰু পৰিষ্কাৰ শক্তিৰ দৰে খণ্ডত বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল।
তেওঁ লগতে কয় যে কেইমাহমানৰ পূৰ্বে ভাৰত আৰু ব্ৰিটেইনৰ মাজত স্বাক্ষৰিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিয়েও নতুন সুযোগ মুকলি কৰিব। একেদৰে, কেইবাখনো ইউৰোপীয় দেশৰ সৈতে বিনিয়োগ অংশীদাৰিত্বই হাজাৰ হাজাৰ নতুন নিয়োগৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰে যে ব্ৰাজিল, ছিংগাপুৰ, কোৰিয়া আৰু কানাডাৰ দৰে দেশসমূহৰ সৈতে হোৱা চুক্তিসমূহে বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিব, ষ্টাৰ্টআপ আৰু এমএছএমইক সহায় কৰিব, ৰপ্তানি বৃদ্ধি কৰিব আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পত কাম কৰাৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব। ভাষণৰ সামৰণিত মোদীয়ে কয় যে যুৱশক্তিৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ভৱিষ্যৎ গঢ় লৈ উঠিব আৰু ইয়াৰ নাগৰিকসকলৰ সপোন বাস্তৱায়িত হ'ব। তেওঁ পুনৰবাৰ নিযুক্তি পোৱা সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "ভাৰতবৰ্ষৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত লাখ লাখ প্ৰাৰ্থীক চাকৰিৰ নিযুক্তি-পত্ৰ ৰোজগাৰ মেলাৰ জৰিয়তে দিয়াৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে, যিয়ে যুৱ সশক্তিকৰণ ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে যুৱশক্তিৰ সামৰ্থ্য আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিছে। যোৱা এটা দশকত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতৰ এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত যি বিকাশ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল, সেই যাত্ৰা দ্ৰুতগতিত চলি আজি ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ ভিতৰতে এক অন্যতম শক্তিশালী অৰ্থনীতিৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
২০২৯ চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহৎ শক্তিশালী অৰ্থনীতি হ'বলৈ গৈ আছে। আজিৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ পাৰদৰ্শিতাৰ বলত ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত এখন বিকশিত আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাবৰ বাবে নিজৰ দৃঢ় লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছে আৰু এয়া সম্ভৱ হৈছে দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দেশৰ সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকক লগত লৈ দেশৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে।
যুৱশক্তি দেশৰ উজ্জীৱিত কৰ্মশক্তি। নৱনিযুক্ত প্ৰাৰ্থীসকলক আন্তৰিক অভিনন্দন তথা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যুৱশক্তি হৈছে ভাৰতৰ উন্নয়নৰ মূল চালিকাশক্তি। এই যুৱশক্তিয়ে কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে কাম কৰি অমৃতকালৰ ভিতৰত এখন বিকশিত, সমৃদ্ধিশালী আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গঢ়াৰ দিশত উল্লেখযোগ্য অৰিহণা যোগাব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী।"