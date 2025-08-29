ডিজিটেল সংবাদ, গোলাঘাট : শুকুৰবাৰে গোলাঘাটত ২ কোটি ৫৮ লাখ ২২ হাজাৰ টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী দাহ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ গোলাঘাটৰ বগৰিজেং আৰক্ষী নিৱেশ খেলপথাৰত গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ উপস্থিতিত দাহ কৰে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি ৷
গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিংঙে উল্লেখ কৰা অনুসৰি উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদৰ পিছত কিছু পৰিমাণে মাৰাত্মক ড্ৰাগছ গোলাঘাট জিলাখনত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ৷ যিহেতু গোলাঘাটৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ ভয়াবহ ৰূপে গ্ৰাস কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷
উচ্ছেদত মূল যিসমূহ ড্ৰাগছৰ ঘাটি সেইসমূহ ঘাটি উচ্ছেদ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰাজেন সিঙে ৷ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অভিযান চলি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷