আগ্ৰীপামত সদৌ অসম মগৰ ৱাপা সংঘৰ সৌজন্যত “বাৰাহী মি জোং পৰ্ব” সম্পন্ন

জামুগুৰিহাটৰ আগ্ৰীপামত সদৌ অসম মগৰ ৱাপা সংঘৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু শাখা সমিতিৰ সহযোগত তৃতীয় বাৰ্ষিক বাৰাহী মি জোং পৰ্ব দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্য্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায়

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট : জামুগুৰিহাটৰ আগ্ৰীপামত সদৌ অসম মগৰ ৱাপা সংঘৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু শাখা সমিতিৰ সহযোগত তৃতীয় বাৰ্ষিক বাৰাহী মি জোং পৰ্ব দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্য্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় ৷ এই উপলক্ষে আগ্ৰীপামৰ মগৰ জিলা ভৱন প্ৰাংগণত পুৱাই পতকা উত্তোলন কৰে সদৌ অসম মগৰ ৱাপা সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি 'তুল বাহাদুৰ পৰ্বছানে মগৰে' ৷

সহযোগিতা আগবঢ়াই গণেশ থাপাই। ইয়াৰ পিছতে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে । অনুষ্ঠানটিত বিশগৰাকীৰো অধিক ৱাপা (পুৰোহিত) জৰিয়তে মূল পূজা 'বাৰাহী মি জোং পৰ্ব' আৰম্ভ কৰা হয় ।

দিনৰ ১-০০ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা মূল সভাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই মগৰসকলৰ বাৰাহী মি জোং পৰ্ব উপলক্ষে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ অনুষ্ঠানটিত সদৌ অসম মগৰ সংঘ কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে।

মগৰ যুৱক-যুৱতীসকলে অনুষ্ঠানটিত গীত - নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোৰে মন আপ্লুত কৰে ।

জামুগুৰিহাট পদ্ম হাজৰিকা