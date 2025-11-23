চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

কথাশিল্পী ইমৰান শ্বাহৰ ওপজা দিনটোতে উন্মোচন হ’ব “ ইমৰান শ্বাহ ৰচনাৱলী” ৰ দুটাকৈ খণ্ড

১৯৩৩ চনৰ ২৩ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰৰ ধাইআলিত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ বিশিষ্ট কথাশিল্পী পদ্মশ্ৰী ইমৰান শ্বাহে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
new ap web 3 (26)

ডিজিটেল ডেস্কঃ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কথাশিল্পি ইমৰান শ্বাহৰ আজি ৯৩ সংখ্যক  ওপজা দিন। ১৯৩৩ চনৰ ২৩ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰৰ ধাইআলিত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ বিশিষ্ট কথাশিল্পী পদ্মশ্ৰী ইমৰান শ্বাহে।

WhatsApp Image 2025-11-23 at 12.49.41 PM

উল্লেখ্য যে তেওঁৰ প্ৰথম কবিতা সংকলন ‘বনবাসী’ নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকাৰ সময়তেই প্ৰকাশিত হৈছিল।  ১৯৫২ চনত তেখেতৰ প্ৰথম খন উপন্যাস ‘সংগীতৰ সিপাৰে’ প্ৰকাশ কৰি সাহিত্য জগতখনত ভুমুকি মৰাৰ লগতে অৰ্দ্ধশতাধিক গল্প, উপন্যাস, প্ৰৱন্ধ, নাটক ৰচনাৰে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ভড়াল চহকী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

WhatsApp Image 2025-11-23 at 12.50.10 PM

প্ৰাণিধানযোগ্য যে খ্যাতনামা কথাশিল্পী গৰাকীৰ ওপজা দিনটোতে উন্মোচন কৰা হ’ব “ ইমৰান শ্বাহ ৰচনাৱলী” ৰ দুটাকৈ খণ্ড ৷ 

WhatsApp Image 2025-11-23 at 12.49.56 PM

তাৰোপৰি,  ঈশান দত্ত  নামেৰে পৰিচিত ইমৰান শ্বাহে ২০০৮ চনত ‘আজান পাৰ বঁটা’ লাভ কৰিছিল আৰু  ২০১০ চনত তেখেতক ‘অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা’ প্ৰদান কৰা হৈছিল। ২০১২ চনত ‘অসম সাহিত্য সভাৰ’বৰপেটা ৰোড অধিৱেশনত সভাপতি হিচাপেও নিৰ্বাচিত হৈছিল।  

কথাশিল্পী ইমৰান শ্বাহ