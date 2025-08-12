চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক তীব্ৰ সমালোচনা মেনকা গান্ধীৰ

পশু অধিকাৰ কৰ্মী মেনকা গান্ধীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিল্লী-এনচিআৰত পদপথৰ কুকুৰ সন্দৰ্ভত দিয়া নিৰ্দেশক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে

ডিজিটেল ডেস্কঃ পশু অধিকাৰ কৰ্মী মেনকা গান্ধীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিল্লী-এনচিআৰত পদপথৰ কুকুৰ সন্দৰ্ভত দিয়া নিৰ্দেশক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে। তেওঁ এই নিৰ্দেশক “অবাস্তৱিক” আৰু পৰিৱেশ ভাৰসাম্যৰ বাবে “ক্ষতিকাৰক” বুলি অভিহিত কৰে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।

উল্লেখযোগ্য যে, দিল্লী NCRত শিশু, মহিলা আৰু বৃদ্ধসকলৰ ওপৰত একাধিকবাৰ হোৱা পদপথৰ কুকুৰৰ আক্রমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে এক কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। ন্যায়ালয়ে NCR, MCD আৰু NDMCক তৎক্ষণাৎ সকলো অঞ্চলৰ পথপথৰ গৰাকীবিহীন কুকুৰবোৰক শেল্টাৰ হোমলৈ লৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে। ন্যায়াধীশ জে.বি. পাৰদিৱালা আৰু ন্যায়াধীশ আৰ. মহাদেৱনৰ যুটীয়া বিচাৰপীঠে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টকৈ কয়, “আমাৰ পথসমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে পথৰ কুকুৰপৰা মুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব। এইটোৱেই প্ৰথম আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হ’ব লাগিব।

ইয়াৰ পাছতে মেনকা গান্ধীয়ে  সদৰি কৰে যে, “দিল্লীত প্ৰায় তিনি লাখ কুকুৰ আছে। সকলোৰ বাবে আশ্ৰয় গঢ়িবলৈ প্ৰায় ১৫,০০০ কোটি টকা খৰচ হ'ব। যাৰবাবে অৰ্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পাব আৰু পৰিৱেশ ভাৰসাম্যতো প্ৰভাৱ পাৰে" বুলি উল্লেখ কৰে।  

