চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

বাক্সাত উপস্থিত আই জি পি অখিলেশ কুমাৰ সিং

বাক্সাত উপস্থিত IGP অখিলেশ কুমাৰ সিং। শেহতীয়া পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে অখিলেশ কুমাৰ সিঙে। ইফালে, বাক্সাৰ ঘটনাত গুলীবৰ্ষণত আহত দুজনক AIIMSলৈ প্রেৰণ। আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰতৰভাৱে আহত দীপক মেধি, হৰিহৰ দাস।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
BREAKING NEWS
  • বাক্সাত উপস্থিত IGP অখিলেশ কুমাৰ সিং 
  • শেহতীয়া পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে অখিলেশ কুমাৰ সিঙে
  • ইফালে, বাক্সাৰ ঘটনাত গুলীবৰ্ষণত আহত দুজনক AIIMSলৈ প্রেৰণ
  • আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰতৰভাৱে আহত দীপক মেধি, হৰিহৰ দাস
  • লগতে আহত হৈছে বিদ্যুৎ‍ কলিতা নামৰ এটি শিশু
  • শিলাবৰ্ষণত আহত বাক্সা জিলাৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক চক্রধৰ দাস
  • অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ জোৱান গীতাৰ্থ গোস্বামী
  • ২৪নং অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়নৰ নৃপেন দাস, অৰূপ ৰয়, ৰিদীপ তালুকদাৰ
  • মৃণাল দাস, গণেশ শৰ্মাকে ধৰি কেইবাজনো আৰক্ষী জোৱান আহত
  • বাক্সাৰ শিলাবৰ্ষণত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক
  • আহত ’প্রতিদিন টাইম’ৰ সাংবাদিক নকুল তালুকদাৰ
  • নলবাৰীৰ ভিডিঅ’ জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজু দাসো আহত আক্রমণত
  • আহত আন সাংবাদিকসকল- জিণ্টুমণি দাস , বনজিৎ‍ কলিতা
  • অপূৰ্ব শৰ্মা, প্রদীপ দাস, ধ্রুৱ বৰা, অভিজিৎ‍ তালুকদাৰ আহত
  • আহত সাংবাদিক অক্ষেন্দ্র ডেকা, বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, দিলীপ কুমাৰ বড়া
বাক্সা