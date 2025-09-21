মই আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ : জুবিন গাৰ্গ

New Update
- মই এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত : জুবিন গাৰ্গ।
- গুৱাহাটী পালেহি জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ।
- দিল্লীৰ পৰা বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ ৰানৱে’ত জুবিন গাৰ্গক কঢ়িয়াই অনা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান।
- জুবিন গাৰ্গৰ লগত আহিছে বন্ধু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা।
- অগণন গুণমুগ্ধৰে ভৰি পৰিছে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰ।
- আশে- পাশেও অসংখ্য ভক্তৰ লানি নিছিগা শাৰী।
- চাৰিওফালে কেৱল জয় জুবিনদা ধ্বনি।
- বিমান বন্দৰত উপস্থিত আছে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ আত্মীয়।
- বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে পুষ্পসজ্জিত বাহনেৰে লৈ যোৱা হ’ব কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহলৈ।
- কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত ৰীতি-নীতি সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে লৈ যোৱা হ’ব সৰুসজাইলৈ।