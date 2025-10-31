পৰকীয়া প্ৰেম! প্ৰেমিকক হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ জালত স্বামী

ডিজিটেল সংবাদ,ৰঙাপাৰাঃ ৰঙাপৰাৰ সোনাজুলি চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছিল এক হত্যাকাণ্ড ৷ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল হত্যাকাৰী বগাই মুণ্ডা ৷ ২৭ অক্টোবৰৰ মাজনিশা সোনাজুলি চাহ বাগিচাৰ ১৮ নং লাইনত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা ৷
উক্ত লাইনৰ অৰ্জুন মুণ্ডা নামৰ যুৱকজনক কাঠৰ টুকুৰা আৰু চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছিল একে লাইনৰে বগাই মুণ্ডা নামৰ লোকজনে ৷ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল হত্যাকাৰী বগাই মুণ্ডা ৷
কালি নিশা ৰঙাপৰা আৰক্ষীয়ে দুদিন ধৰি পলাতক অৱস্থাত থকা হত্যাকাৰী বগাই মুণ্ডাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ হত্যাকাৰী বগাই মুণ্ডাৰ পত্নীৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল অৰ্জুন মুণ্ডাৰ ৷ যাৰ বাবে অৰ্জুন মুণ্ডাক হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে বগাই মুণ্ডাই ৷