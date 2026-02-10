আজিৰে পৰা আৰম্ভ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা...

New Update
- আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা।
- এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৪,৩৮,৫৬৫ শিক্ষাৰ্থী।
- পুৱা ৯ বজাৰ পৰা আৰম্ভ এই পৰীক্ষা।
- অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব’ৰ্ডৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি এইবাৰৰ অনুষ্ঠিত হ’ব পৰীক্ষা।
- ইয়াৰে ১,৯০,২৪৩ জন ছাত্ৰ, ২,৪৮,৩২২ গৰাকী ছাত্ৰী।
- ১,০৪৬টা পৰীক্ষাকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ’ব পৰীক্ষা।
- উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষতকৈ এইবাৰে বৃদ্ধি পাইছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা।
- বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যত ৯৪৪টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা।
- ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা মাতৃভাষা, ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব।
- ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা ঐশ্চিক বিষয়ৰ সংগীত, নৃত্য, উদ ক্ৰাফ্ট আৰু হোম ছাউন্সৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব।
- হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উপলক্ষে আজি পুৱাই প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত দেখা গৈছে অভিভাৱকৰ ভিৰ।